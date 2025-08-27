Busfahrerin ist für Gorica Möhrle mehr als nur ein Beruf. Mit viel Engagement bringt sie zahlreiche Menschen täglich ans Ziel. Nun wurde sie dafür geehrt.
27.08.2025 - 12:03 Uhr
Die Türen des Busses gehen auf, zahlreiche Leute steigen aus, einige steigen ein. Gorica Möhrle wirft einen prüfenden Blick in ihren Rückspiegel, erfasst die Situation im Bus, bis sie diesen wieder in Bewegung setzt. Schon seit fünf Jahren ist die 53-Jährige als Busfahrerin tätig, erst in Pforzheim, bis sie 2022 nach Leonberg kam – zu dem in Warmbronn sitzenden Busunternehmen Kappus.