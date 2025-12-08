Am Nikolauswochenende strömten unzählige Menschen auf die Weihnachtsmärkte in und rund um Leonberg. Wir haben Eindrücke festgehalten.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Am zweiten Adventswochenende haben in und um Leonberg viele Weihnachtsmärkte zum Bummeln, Essen und Trinken eingeladen. In Höfingen kamen die Menschen auf dem Marktplatz zusammen, um bei Glühwein, Crepes oder beidem endgültig die Vorweihnachtszeit einzuläuten. Auch beim Nikolausmarkt in Weissach und beim Adventszauber in Ditzingen war einiges geboten – auch, weil das Wetter zumindest zeitweise mitmachte.

 
Ohne Glühwein geht kaum was auf dem Weihnachtsmarkt. Aber auch eine Gulaschsuppe wärmt von innen. Foto: Simon Granville

Eine der schönsten Kulissen für einen Weihnachtsmarkt bietet seit jeher Weil der Stadt, wo der Weihnachtsmarkt zwischen Rathausarkaden und Kepler-Denkmal auf dem Marktplatz vonstatten ging. In Leonberg ging derweil das zweite von insgesamt drei Wochenenden des Adventsdörfles auf dem Marktplatz über die Bühne. In Renningen und auch in Korntal kamen die Menschen ebenfalls in Strömen auf die Weihnachtsmärkte. Und die Eisbahn in Gerlingen hat auch endlich geöffnet.

