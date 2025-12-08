Am Nikolauswochenende strömten unzählige Menschen auf die Weihnachtsmärkte in und rund um Leonberg. Wir haben Eindrücke festgehalten.
08.12.2025 - 10:01 Uhr
Am zweiten Adventswochenende haben in und um Leonberg viele Weihnachtsmärkte zum Bummeln, Essen und Trinken eingeladen. In Höfingen kamen die Menschen auf dem Marktplatz zusammen, um bei Glühwein, Crepes oder beidem endgültig die Vorweihnachtszeit einzuläuten. Auch beim Nikolausmarkt in Weissach und beim Adventszauber in Ditzingen war einiges geboten – auch, weil das Wetter zumindest zeitweise mitmachte.