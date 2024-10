Im Rebenweg und im Oberen Schützenrain in Leonberg treiben bislang unbekannte Einbrecher ihr Unwesen. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt.

Elisa Wedekind 28.10.2024 - 12:49 Uhr

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Einbrecher ihr Unwesen im Rebenweg und in der Straße Oberer Schützenrain in Leonberg getrieben. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um dieselben Täter handelt.