Leonberger Abteilung schließt Schafft die Böblinger Geburtshilfe die Mehrbelastung?
26.03.2026 - 06:57 Uhr
Für Menschen im Raum Leonberg war die Nachricht Ende Februar, dass die Geburtshilfe im dortigen Krankenhaus zum 1. April schließt, ein Paukenschlag. Weil der derzeitige Chefarzt der Gynäkologie, Arkadiusz Praski, zum 31. März aufhört und kein Nachfolger gefunden werden konnte, beschloss der Aufsichtsrat, die für 2028 geplante Umsiedlung der Geburtshilfe nach Böblingen vorzuziehen. Klar ist: Für kurz vor der Geburt stehende Frauen und ihre Partner im Umkreis von Leonberg fehlt damit zukünftig eine Anlaufstelle.