Leonberger Abteilung schließt: Schafft die Böblinger Geburtshilfe die Mehrbelastung?

Für Menschen im Raum Leonberg war die Nachricht Ende Februar, dass die Geburtshilfe im dortigen Krankenhaus zum 1. April schließt, ein Paukenschlag. Weil der derzeitige Chefarzt der Gynäkologie, Arkadiusz Praski, zum 31. März aufhört und kein Nachfolger gefunden werden konnte, beschloss der Aufsichtsrat, die für 2028 geplante Umsiedlung der Geburtshilfe nach Böblingen vorzuziehen. Klar ist: Für kurz vor der Geburt stehende Frauen und ihre Partner im Umkreis von Leonberg fehlt damit zukünftig eine Anlaufstelle.

Was bedeutet diese Entscheidung für das Krankenhaus Böblingen, das ab neben Leonberg ab 8. Mai auch Teile der Herrenberger Geburtshilfe integrieren muss? Reichen die personellen und räumlichen Kapazitäten aus, um werdende Eltern adäquat zu betreuen? Bei der Frage, was die Eingliederung der Leonberger Geburtsstation für die Mitarbeitenden in Böblingen bedeutet, gehen die Ansichten von Klinikverbundspitze und Betriebsrat offenbar etwas auseinander.

„Anderthalb bis zwei Geburten mehr pro Tag“ in Böblingen

Mit einer Überlastung der Böblinger Geburtshilfe rechnet der Klinikverbund Südwest nicht: „Böblingen ist strukturell und personell schon heute auf rund 3000 Geburten pro Jahr ausgelegt.“ 2025 seien im Klinikum Böblingen 2656, in Herrenberg 966 und in Leonberg 456 Kinder zur Welt gekommen. „Durch die Verlagerung der Geburtshilfe aus Leonberg rechnen wir in Böblingen mit durchschnittlich anderthalb bis zwei Geburten mehr pro Tag. Der Effekt aus Herrenberg werde für Böblingen voraussichtlich deutlich geringer ausfallen, da der Großteil der Geburten künftig nach Nagold geht“, heißt es weiter. Wie groß der Effekt letztendlich auf die Böblinger Station sein wird, bleibe abzuwarten.

Lorenz Horlacher spricht als Gesamtbetriebsrat für die Mitarbeitenden des Klinikverbunds. Foto: Dudenhöffer/Archiv

Stellvertretend für die Betriebsräte im Klinikverbund äußert der Gesamtbetriebsratsvorsitzende, Lorenz Horlacher, auf Anfrage Kritik am Vorgehen: „Die deutlich vorgezogene Umsetzung von Leonberg nach Böblingen innerhalb von nur fünf Wochen sehen wir kritisch.“ Es sei eine „sehr kurze Frist, um weitreichende berufliche und persönliche Entscheidungen zu treffen.“ Daher sagt der oberste Betriebsrat: „Gerade in der Geburtshilfe, wo gewachsene Teams über Jahre zusammenarbeiten, ist eine solche Veränderung ein tiefgreifender Einschnitt. Hier hätten wir uns mehr Zeit für eine sorgfältige, transparente und sozial ausgewogene Umsetzung gewünscht.“

Die Zeit müsse zeigen, wie der Bedarf gestemmt werden könne

Inwieweit die Böblinger Geburtsstation an ihre Grenzen kommen könnte, dazu kann Horlacher noch keine Aussage treffen: „Ob die Kapazitäten, besonders in Spitzenzeiten, dauerhaft ausreichen, wird sich im praktischen Betrieb zeigen müssen.“ Die Mitarbeitervertretung erwartet durch die Verlagerung von Leonberg ab April durchaus eine höhere Arbeitsbelastung: „Es könnte am Standort Böblingen mit einer Verdichtung zu rechnen sein“, schreibt der Gesamtbetriebsratsvorsitzende.

Erschwerend käme hinzu, dass diese deutlich früher stattfindende Umsiedlung der Leonberger Geburtshilfe in einer Zeit geschehe, in der Klinikangestellte ohnehin belastet seien, wie Horlacher betont: „Bereits heute arbeiten viele Beschäftigte im Gesundheitswesen an der Belastungsgrenze.“ Vor allem der Fachkräftemangel, der auch im Klinikverbund offenbar spürbare Spardruck, hohe Dokumentationsanforderungen sowie strukturelle Veränderungen, prägten den Klinikalltag. Die auch im Kreis Böblingen zu beobachtenden Entwicklung, Geburtsstationen zu schließen, erhöhe den Druck auf die verbleibenden Standorte und ihre Teams, befürchten die Betriebsräte.

Der Gesamtbetriebsrat unterstreicht: „Strukturveränderungen dürfen notwendig sein, aber sie dürfen niemals auf Kosten der Menschen gehen, die täglich Verantwortung für Leben übernehmen.“

Klinikverbund betont: „Es ist keine Sparmaßnahme“

Der Klinikverbund widerspricht Kritik, man habe aus Sparzwang gehandelt: „Es ist keine Sparmaßnahme. Die Verlagerung der Geburtshilfe ist eine Frage der medizinischen Qualität und Versorgungssicherheit. Die Zusammenführung wurde in der Medizinkonzeption beschlossen und nun zeitlich vorgezogen. Die Gründe dafür sind die nicht zu besetzende Chefarztstelle, die gesunkene Anzahl an Geburten sowie auch eine ansteigende Verlegungsquote von Neugeborenen.“ Die Sicherheit von Müttern und Neugeborenen, müsse „bei allen nachvollziehbaren Standortinteressen an erster Stelle stehen“.

Der Sprecher betont weiter, dass die Böblinger Geburtshilfe weiter ausgebaut und ein hebammengeführter Kreißsaal ebenso eingerichtet werde wie auch „eine deutschlandweit einzigartige hebammengeführte Wochenstation“.

Betriebsrat bewertet Arbeitsplatzangebote für Leonberger Kräfte positiv

Der Gesamtbetriebsrat möchte trotz zahlreicher kritischer Punkte nicht alles schlecht reden: „Positiv hervorzuheben ist, dass allen betroffenen Mitarbeitenden ein konkretes Arbeitsplatzangebot unterbreitet wird. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Beschäftigungssicherung geleistet. Parallel dazu befindet sich der Betriebsrat in Leonberg in Verhandlungen über einen Sozialplan, um mögliche individuelle Nachteile abzufedern und verlässliche Rahmenbedingungen für die Übergangsphase zu schaffen.“

In Böblingen gibt es eine neonatologische Intensivstation. Dieses Angebot kann Leben retten. Foto: Eibner-Pressefoto/Archiv

Dass durch den Zusammenschluss in Böblingen fachliche Kompetenzen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit gestärkt würden, begrüßt der Betriebsrat. Hervorzuheben sei außerdem die für Neugeborene im Zweifelsfall lebenswichtige enge Anbindung an die Kinderklinik. Böblingen ist der einzige Standort mit einer Kinderklinik im Landkreis. Dort können auch Mehrlingsgeburten und Hochrisikoschwangerschaften betreut werden.

Eine Klinik sortiert sich neu

Geburtshilfen

Leonberg hätte eigentlich 2028 nach Böblingen eingegliedert werden sollen. Nun zieht die Leonberger Geburtsstation bereits zum 1. April um. Herrenberg wird am 7. Mai in der Nagolder Geburtshilfe aufgehen.

Flugfeldklinikum

Die Geburtshilfe im Kreis Böblingen wird künftig zentral im für Ende 2028 im dann fertiggestellten „Flugfeldklinikum“ angesiedelt sein.