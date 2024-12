Mit welchem Bild sollte ein Video-Spaziergang durch Rutesheim auch sonst beginnen, als mit einem mächtigen Maßkrug? Nun ja, Rutesheim liegt in Deutschland, und Deutschland ist eben Bierland. Ansonsten: Das gut zwölf Minuten lange Youtube-Filmchen des Accounts „JP&US Journeys“ vermittelt einen wunderbaren Eindruck der Stadt mit ihren gut 11 000 Einwohnern. Es datiert aus dem Herbst 2022 und wurde bei allerbestem Wetter aufgenommen.

Am Rathaus geht’s los

Los geht’s mittendrin, am Rathaus. Im Anschluss blicken wir die Hofrainstraße entlang (und in einige Fenster), Blumen, Baustellen, Bürgersteige, alles dabei. Aber: Zu viel soll hier überhaupt nicht verraten werden, sonst bräuchte man sich das sehenswerte Video in diesem Adventsfensterchen ja überhaupt nicht mehr anzusehen.

Deshalb seien hier ein paar Informationen über den Account gestreut, der sich dem Rutesheimer Stadtleben angenommen hat. Es handelt sich um ein japanisch-amerikanisches Paar, das in Deutschland lebt. Die Kanalinfo besagt zudem folgendes: „Wir steuern atemberaubende Stadtansichten und Landschaften aus Europa bei, mit einem Schwerpunkt auf Deutschland.“ Man poste über das tägliche Leben in Deutschland – „zum Spaß“. Anfang November, als der LKZ-Adventskalender Formen annahm (wir arbeiten natürlich im Voraus, ist ja klar!), hatte der Kanal 1580 Abonnenten. Es gibt ihn seit Dezember 2020.

Rutesheim ist bei den Spaziergängen in bester Gesellschaft

Und liebevoll gemacht ist es in der Tat, was den Zusehern dort präsentiert wird. Als diese Zeilen entstehen, wurde zum Beispiel nur wenige Minuten zuvor ein herbstlicher Rundgang durch Stuttgart gepostet. Ein paar Tage vorher gab’s ein Filmchen zum Krautfest in Leinfelden-Echterdingen, Heidelberg, Göppingen oder Pforzheim finden ebenfalls ihren Platz. Auch Hemmingen und Leonberg (pünktlich zum Pferdemarkt) hat das Paar bereist.

Überdies ist man international unterwegs, mit gleich mehreren Beiträgen zum Beispiel aus Kotor in Montenego, Dubrovnik in Kroatien, aus der ungarischen Hauptstadt Budapest, aus Istanbul in der Türkei oder aus Japan und Südafrika.

Und überhaupt: Was ist mit Bier?

Ein bisschen skurril wird es aber gar nicht weit weg von Rutesheim, als ein Einkauf in einem Stuttgarter Supermarkt dokumentiert wird. Das Ziel: möglichst viele Schnäppchen zu machen. Und um den Bogen zum Beginn dieses Kalenderfensterchens zu schlagen: Es geht dabei auch, natürlich, um Bier – um was auch sonst. . . Hätte man auch beim Blick auf die Kanal-Infos draufkommen können: „Was wir gerne tun: Reise, Laufen, Fahrrad, Bier“. Na dann ist ja alles klar.

Im Internet findet man den Kanal JP&US Journeys auf Youtube. Der Suchbegriff für die Rutesheim-Tour ist „Spaziergang in Rutesheim Deutschland“.

Adventskalender

Fensterchen

Dieser Text ist Teil des Adventskalenders für Leonberg und Umgebung – das Fensterchen Nummer 10.

Konzept

Geöffnet werden täglich „digitale“ Fensterchen, deren Inhalt vorgestellt wird – das können Online-Plattformen, Internetseiten, Youtube-Videos oder öffentliche Gruppen in den Sozialen Medien sein.