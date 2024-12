Die Beschreibung ist durchaus mit Berechtigung gewählt. „Die spannende Vergangenheit des Enzkreises“ steht da über der eigentlichen Überschrift, die da lautet: „Geschichtsportal für einen Grenzraum“. Das Internetportal „Enzkreis-Geschichte“ ist seit 2023 so etwas wie die digitale Version des Kreisarchivs sowie der Stadt- und Gemeindearchive. Aktuell widmet es sich im Aufbau dem Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) und seinen Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden. Hinzu kommen derzeit noch kurze Abrisse zur Geschichte der einzelnen Orte. Das Ganze läuft über das Landratsamt des Enzkreises.

Auch in Wimsheim wurde gebrandschatzt

Ein Beispiel: Sucht man auf der Seite etwa nach der Gemeinde Wimsheim, stößt man zunächst auf eine kurze Historie. Dann aber geht es mitten hinein in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, der viele Millionen Menschen in Europa das Leben kostete. So führt die Kriegsbilanz des Amtes Maulbronn zum Beispiel auf, welche negativen Auswirkungen die Gemeinden erlitten haben. „Wimbsheim“ zum Beispiel hatte vor der „Occupation“ 82 Einwohner, 1654 nur noch 18. Es finden sich weitere Informationen über Schulden, Gewerke und vieles mehr. Auch der dezidierte Schadensbericht lässt aufhorchen – denn auch in „Wimbßen“ wurde gebrandschatzt, Pferde und Vieh gestohlen.

Diese Angaben finden sich auf dem Portal für alle Enzkreisgemeinden – wie es auf der Webseite steht, handelt es sich um „hunderte von Dokumenten, die Informationen geben zum ‚Sterben und Leben’ der Zeit“. Ein zweites Projekt, das derzeit im Fokus steht, ist die „Sozialgeschichte Sternenfels und Diefenbach“. Weitere sollen über kurz oder lang folgen, auch sie werden dann wahrscheinlich hunderte Transkriptionen von Texten aus staatlichen Archiven und von Kirchenbucheinträgen, außerdem Diagramme, Karten, Abbildungen und Videos beinhalten.

Kontaktaufnahme ist selbstredend möglich

Eine Kontaktaufnahme zum Landratsamt des Enzkreises bezüglich des Portals ist natürlich auch möglich: ganz klassisch unter der Postanschrift Landratsamt Enzkreis, Zähringerallee 3, 75177 Pforzheim, an das Postfach 10 10 80, 75110 Pforzheim, telefonisch unter: 0 72 31 / 3080, per Fax unter: 0 72 31 / 3 08 94 17 oder per E-Mail an: landratsamt@enzkreis.de.

Im Internet geht es auf der Seite: www.enzkreis-geschichte.de zum Portal, auf dem man nach sämtlichen Gemeinden suchen kann.

