Gestern gab’s im Fensterchen Nostalgie in Sachen Fußball, heute gibt es welche in Sachen Musik. Genauer gesagt vor allem in den Genres Punkrock, Hardcore und Metal. Denn einige namhafte Bands ließen schon vor vielen, vielen Jahren in Leonberger Locations die Gitarren ordentlich braten. Das verzückte die jungen Fans, sodass sie Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre in Scharen zu den Konzerten pilgerten, um zum Beispiel die damals noch frischen Punkbands Bad Religion, Sick of it All oder NOFX zu sehen oder sich in Sachen Metal zum Beispiel von Exhorder, Sadus oder Dark Angel die Lauscher durchpusten zu lassen.

Wertvolle Video-Schätze aus Leonberg und Höfingen

Einige dieser Konzerte sind in Ton und Bild festgehalten worden. Der Youtube-Kanal der Produktionsfirma „Visions in Fear“ macht sie der Öffentlichkeit zugänglich. Es sind auch wertvolle Schätze aus Leonberg dabei, zum Beispiel das legendäre Konzert von Bad Religion am 27. August 1989 in der Leonberger Beat Baracke oder den Auftritt von Sick of it All am 10. März 1992 im Höfinger Jugendhaus, das später einmal Bassbox heißen sollte. Wer die wilde Energie von Bands und Publikum zumindest ein Stück weit erleben und nachvollziehen möchte, klickt sich durch die Videos des Kanals.

Dort finden sich viele, viele weitere musikhistorisch wertvolle Mitschnitte. Wie die englische Death-Metal-Band Benediction im Sommer 1991 das Tübinger Epplehaus niederwalzt zum Beispiel. Oder wie die Punk-Legenden NOFX, die sich in diesem Jahr in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet haben, als blutjunge Kerle ebenfalls 1991 im proppevollen Wertheimer Juz alles geben, genau wie das völlig euphorische Publikum. Die Melvins in Schwenningen, Godflesh in Schorndorf, alles Anfang der 1990er. . . auch wenn es nicht jedermanns Geschmack trifft – das soll es ja auch überhaupt nicht – , so ist der Erhalt dieser Konzerte für die diversen Subkulturen und auch für die Popkultur als solche von unschätzbarem Wert.

Auch aktuelle Mitschnitte sind zu finden

Es finden sich im „Visions in Fear“-Kanal überdies auch zahlreiche aktuellere Mitschnitte, die vor allem für Metalfans interessant sein dürften. Es existiert auch eine Facebook-Seite, die Infos über derzeitige Projekte bereit hält. Hinter alldem steckt übrigens „Visions in Fear“-Macher Oliver Barth, der für zahlreiche Videoclips namhafter Metalkapellen wie etwa Night Demon, Septagon, Vanden Plas oder Fleshcrawl verantwortlich zeichnet – um nur einige zu nennen. Zusammengefasst: Fans harter Klänge sollten sich dieses Adventsfensterchen auf jeden Fall merken.

Im Internet zu finden ist der Kanal von „Visions in Fear“ unter exakt diesem Suchbegriff auf Youtube – Link zu Facebook inklusive.

Fensterchen

Dieser Text ist Teil des Adventskalenders für Leonberg und Umgebung – das Fensterchen Nummer 12.

Konzept

Geöffnet werden täglich „digitale“ Fensterchen, deren Inhalt vorgestellt wird – das können Online-Plattformen, Internetseiten, Youtube-Videos oder öffentliche Gruppen in den Sozialen Medien sein.