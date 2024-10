Der Leonberger Dieter Maurmaier war ein Vierteljahrhundert für die FDP in Kommunal- und Kreispolitik aktiv. Davon hat er erzählt – und dabei auch Fehleinschätzungen eingestanden.

Marius Venturini 03.10.2024 - 18:24 Uhr

Wenn die Bezeichnung „ganz, ganz, ganz, ganz, ganz langjähriges Urgestein“ in Sachen Leonberger Kommunalpolitik auf jemanden zutrifft, dann ist es wohl Dieter Maurmaier. „Gemeinderat, Ortschaftsrat, Kreisrat, er hat das komplette Spektrum mitgenommen“, fasste Horst Nebenführ das Wirken seines Vorgängers als FDP-Fraktionsvorsitzender im Leonberger Gemeinderat zusammen. Der Stadtverband der Partei hatte am Mittwoch in die Räume der ehemaligen Volksbankfiliale am Marktplatz eingeladen – nach dem Kommunalwahlkampf wollte man den „liberalen Treff“ wiederbeleben.