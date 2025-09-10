Die Band aus Leonberg tritt auf: Am Freitagabend feiern die Rock-Veteranen Acris im Weissacher Herrenhaus die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Volume Four“.
10.09.2025 - 16:03 Uhr
Vor 39 Jahren gründete sich eine Band, die unverändert noch laut, leidenschaftlich und kompromisslos rockig unterwegs ist: Acris melden sich mit ihrem neuen Album „Volume Four“ zurück. Die Veröffentlichung feiert die Combo an diesem Freitag, 12. September, mit einem Liveauftritt im Herrenhaus in Weissach am Kirchplatz 6.