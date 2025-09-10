Die Band aus Leonberg tritt auf: Am Freitagabend feiern die Rock-Veteranen Acris im Weissacher Herrenhaus die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Volume Four“.

Vor 39 Jahren gründete sich eine Band, die unverändert noch laut, leidenschaftlich und kompromisslos rockig unterwegs ist: Acris melden sich mit ihrem neuen Album „Volume Four“ zurück. Die Veröffentlichung feiert die Combo an diesem Freitag, 12. September, mit einem Liveauftritt im Herrenhaus in Weissach am Kirchplatz 6.

Bühne soll zum „Epizentrum purer Energie“ werden Ab 20 Uhr hat die Rock-Formation Großes vor: Sie will „die Bühne in ein Epizentrum purer Energie“ verwandeln, wie es in ihrer Ankündigung heißt. Neben brandneuen Songs vom aktuellen Album erwartet das Publikum ein Mix aus kraftvollen Riffs, treibenden Rhythmen und intensiven Balladen – „ein Konzerterlebnis, das unter die Haut geht“, wie Acris vorab versprechen.

„Für uns ist das Konzert nicht nur eine Show, sondern ein Dankeschön an alle Fans, die uns auf unserem Weg begleiten“, sagt der Gitarrist und Sänger Frank Krämer. „Die neue CD live vorzustellen ist etwas ganz Besonderes“, fügt er hinzu.

Erfahrene Band mit unzähligen Auftritten auf dem Buckel

Wie es geht, weiß die erfahrene Band natürlich. Sie hat sich in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten mit unzähligen Auftritten und einem authentischen, ehrlichen Rocksound eine treue Fangemeinde erspielt. Mit „Volume Four“ soll nun ein echtes Ausrufezeichen ihrer Laufbahn folgen.

Der Eintritt zum Konzert am Freitag kostet 12 Euro. Der Vorverkauf läuft über die Bibliothek in der Weissacher Zehntscheuer. Einlass ist von 19.30 Uhr an.