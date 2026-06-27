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  6. Eine Last-Minute-Absage und die Folgen

Leonberger Citylauf Eine Last-Minute-Absage und die Folgen

Leonberger Citylauf: Eine Last-Minute-Absage und die Folgen
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Schon bei normalen Temperaturen ist der Leonberger Citylauf eine schweißtreibende Angelegenheit. Foto: Simon Granville

Erst am späten Donnerstagabend fällt die Entscheidung gegen das Leonberger Großereignis. Die Folgen sind derzeit nicht absehbar

Die Entscheidung fiel mitten in der Nacht: „Am Donnerstagabend standen wir gegen 22 Uhr im Reiterstadion“, berichtet Ralf Soffner, der Organisationschefs des Citylaufs. „Als der Oberbürgermeister und der Feuerwehrkommandant dazustießen, war uns schon klar, dass wir absagen.“ Eine Entscheidung, die beim OB Tobias Degode auf große Zustimmung gestoßen ist. Im September soll der Lauf nachgeholt werden.

 

Der Lauf-Chef betont, dass er und sein Team geschlossen hinter der Absage stehen: „Die Gesundheit steht an erster Stelle.“ Wenngleich es durchaus ambitionierte Läufer unter den Teilnehmern gebe, sei der Großteil noch nicht unter solchen Wetterbedingungen angetreten. „Um 19.40 Uhr hatten wir im Start- und Zielbereich eine Temperatur von 38,5 Grad.“ Eindeutig zu heiß.

Zustimmung vom Facharzt

„Das ist auf jeden Fall die bessere Lösung“, findet Michael Lohfink. Der Mediziner arbeitet in einer Leonberger Gemeinschaftspraxis und ist zudem Betriebsarzt, Bundeswehrarzt und bescheinigt regelmäßig den Leonberger Feuerwehrleuten ihre Fitness. Dazu ist Lohfink als Bereitschaftsarzt für das Rote Kreuz bei Großereignissen im Einsatz, etwa dem Motorradtreffen Glemseck 101.

Das Leonberger Rote Kreuz hätte am Samstag den Sanitätsdienst übernommen. Anstrengende körperliche Aktivitäten, zu denen die fünf und zehn Kilometer langen Läufe gehören, sowie die Hitze, die auch am Samstagabend anhalten soll, sind schon für sich genommen eine Herausforderung. „Bis etwa 35 Grad Außentemperatur kann ein gesunder Mensch seine eigene Körpertemperatur ganz gut über Schwitzen selbst regulieren. Wird es wärmer, funktioniert das nicht mehr“, erklärt Lohfink. Bei Kindern, Kranken und älteren Menschen kann es auch schon früher zu Problemen kommen.

Spaß muss auch beim Laufen sein. Foto: Simon Granville

Die Rückmeldungen zur Absage fielen positiv aus. Soffner berichtet: „Wir haben noch keine Nachricht bekommen, dass es Leute schlecht finden.“ Den Läufern stehe die Teilnahme frei, die Streckenposten hätten jedoch keine Wahl. Der Orga-Chef holt aus: „Wenn uns am Lauftag auf einmal 15 Streckenposten abspringen, hätten wir den Lauf kurz vor Start absagen müssen, weil wir die Strecke nicht mehr sichern können.“

Den Aufwand, den die Verschiebung mit sich bringt, kann Soffner noch nicht einschätzen. Zunächst mussten alle Involvierten über die Absage informiert werden, was laut Soffner die größte Herausforderung war. Hierzu teilte sich das Team die Kommunikation auf. „Vereine, Catering und alle, die mit uns zu tun haben, wurden alle noch am Abend informiert“, erzählt Soffner.

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Den Teilnehmern wurde die Absage per Mail mitgeteilt, die Veranstalter planen, den Festplatz dennoch mit einem Pavillon zu besetzen, um Eintreffende zu informieren. Zumindest der Aufwand die Aufbauten halte sich in Grenzen. „Wir haben dafür die Reißleine früh genug gezogen“, meint der Orga-Chef,. Der Großteil des Materials ist noch eingelagert.

Busse fallen trotzdem aus

Was auf die Veranstalter an Kosten zukommt, ist noch nicht klar. Ralf Soffner rechnet bei den Partnern des Laufes mit einem finanziellen Entgegenkommen. Ob und in welchem Umfang Läufer, die den Nachholtermin nicht wahrnehmen können, ihre Startgebühr erstattet bekommen können, ist noch ungewiss.

Die Stadtverwaltung vermeldete am Freitag, dass trotz der Absage Einschränkungen im städtischen Busverkehr möglich seien. Den zuständigen Verkehrsunternehmen sei es nicht möglich, so kurzfristig zu ihrem Standardfahrplan zurückzukehren. So könne es zwischen 17.30 und 22 Uhr auf der Linie 640 sowie zwischen 19 und 22 Uhr auf allen weiteren betroffenen Linien zu Ausfällen oder verkürzten Fahrwegen kommen.

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