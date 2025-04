Fünf erste Preise, fünf zweite Preise – das Ergebnis für die Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule Leonberg beim diesjährigen „Jugend musiziert“-Landeswettbewerb kann sich sehen lassen. Vom 2. bis 6. April trugen die Talente in Calw, Nagold, Wildberg und Renningen ihr Können vor. Das Resultat sei „ein beachtlicher Erfolg“, heißt es zum Abschneiden der jungen Musikerinnen und Musiker.

Zwei Ensembles dürfen zum Bundeswettbewerb

Besonders erfreulich: Zwei Ensembles der Musikschule wurden für den Bundeswettbewerb nominiert. Das Trio bestehend aus Annina Smekal (Querflöte), Alisha Funk (Cello) und Mathis Wang (Klavier) sowie das Duo Till Schumacher (Klarinette) und Harry Wang (Klavier) überzeugten die Fachjury mit ihren musikalischen Leistungen. Sie dürfen sich nun auf die nächste Wettbewerbsrunde freuen.

„Wir gratulieren allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich zu diesem großartigen Erfolg“, sagt Sibylle Lützner, Leiterin der Jugendmusikschule, die nicht mit Dank in viele Richtungen sparte – „den Lehrkräften für ihre intensive Vorbereitung und den Familien für ihre tatkräftige Unterstützung“. Ohne dieses Zusammenspiel seien solche Leistungen nicht möglich.

Die Leonberger Ergebnisse im Überblick: Maioyan Li holte in der Kategorie Violine solo (Altersgruppe II) 22 Punkte und damit den zweiten Preis; Charlotte Böll erspielte in der Kategorie Violoncello solo (Altersgruppe II) mit 20 Punkten ebenfalls den zweiten Preis; ebenfalls in der Kategorie Violoncello solo kam Alisha Funk (Altersgruppe V) auf 22 Punkte und ebenfalls zu einem zweiten Preis; In der Kategorie Duo Klavier und ein Holzblasinstrument (Altersgruppe II) holten Blockflötist Maximilian Junxi Hu und als Gast Ziqiao Wang am Piano 20 Punkte und einen weiteren zweiten Preis. Querflötistin Annina Smekal kam in der Altersgruppe V mit Gastpianist Tim Wigger auf 22 Punkte und ebenfalls zum zweiten Preis.

Punkteregen für Leonbergerinnen und Leonberger

Noch erfolgreicher als Duo mit Klavier und Holzblasinstrument waren Hermine Wang mit der Blockflöte und abermals Ziqiao Wang als Gast am Klavier mit 23 Punkten. Sie holten ebenfalls in der Altersgruppe II einen ersten Preis. In der Altersgruppe IV durften sich Querflötistin Annina Smekal mit Poorva Lakshmi als Gast am Klavier über 23 Punkte und den ersten Preis freuen. In der Altersgruppe V sicherten sich Klarinettist Till Schumacher, und Pianist Harry Wang 25 Punkte und den ersten Preis – sowie die Nominierung zum Bundeswettbewerb.

Hermine Wang und Ziqiao Wang: erster Preis für das Duo. Foto: Stadtverwaltung Leonberg

Das gelang auch bei der Kammermusik mit Klavier. In der Altersgruppe V sicherten sich Alisha Funk (Violoncell), Annina Smekal (Querflöte), und Mathis Wang (Klavier) 24 Punkte, den ersten Preis und ebenfalls die Nominierung zum Bundeswettbewerb. Dieser steigt im Juni in Wuppertal.

Jugendmusikschule mit Streichkonzert Anfang Mai

Wer sich ein Bild davon machen möchte, wie harmonisch die jungen Leonberger Musikerinnen und Musiker an den Streichinstrumenten zusammenspielen, hat am Samstag, 3. Mai, die Gelegenheit dazu. Unter dem Motto „Eine Reise durch die Musikgeschichte“ erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Blosenbergkirche ein abwechslungsreiches Programm mit Werken für gemischte Streicherbesetzungen.

Zu hören gibt es Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Philipp Telemann und weiteren Komponisten. Dabei stehen Ensembles unterschiedlicher Leistungsstufen auf der Bühne – vom Nachwuchs im Spielkreis bis hin zu fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.