Nach dem Eklat zwischen Strohländle-Vearnstalter Johannes Leichtle und Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Mildenberger ist nun zumindest der Transport der Gäste gesichert.
14.08.2025 - 12:07 Uhr
Die erfreuliche Nachricht für die Besucherinnen und Besucher des Strohländles: Am vergangenen Samstag fuhr tatsächlich ein Shuttlebus vom Bahnhof über die Altstadt zum Leonberger Engelberg und wieder zurück. Und es kommt noch besser: Auch an den kommenden drei Wochenenden der Veranstaltungsreihe wird dies der Fall sein – auch wenn Veranstalter und Stadtwerke nach dem handfesten Eklat der zurückliegenden Tage nicht mehr miteinander gesprochen haben.