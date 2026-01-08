Leonberger Ex-LKA-Mann sagt Ade Er jagte Kunstfälscher und Kirchenräuber
Wolfgang Schönleber hat die Fälscherbande der berühmten Giacometti-Skulpturen mit hochgehen lassen. Nun verabschiedet er sich nach 26 Jahren aus dem Leonberger Gemeinderat.
Wer die Romane von Martin Suter liest, der kennt sie: die Welt der Reichen und der Schönen. Sie beschäftigen sich mit ihren Geschäften, gerne aber auch mit der Kunst. Hochwertiger Kunst, versteht sich. Und diese, das weiß nicht nur die Leserschaft des Schweizer Bestsellerautors, steht oft im Visier jener Zeitgenossen, für die Gesetze nicht einmal empfehlenden Charakter haben. Zwar gelten Diebstahl und Fälschung künstlerischer Exponate für manche als Kavaliersdelikte – doch sehr oft geht es dabei um mehrstellige Millionenbeträge.