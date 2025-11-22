Leonberger OB verabschiedet sich Standing Ovations für Cohn zum Abschied
Nach acht turbulenten Jahren gibt der Oberbürgermeister dem Publikum in der Stadthalle versöhnliche Worte mit auf den Weg: „Wir sollten alle aufeinander achten“.
Nach acht turbulenten Jahren gibt der Oberbürgermeister dem Publikum in der Stadthalle versöhnliche Worte mit auf den Weg: „Wir sollten alle aufeinander achten“.
Am Ende stehen sie alle applaudierend in der Stadthalle, um den scheidenden Oberbürgermeister zu verabschieden. Mit einer persönlichen Rede hat Martin Georg Cohn Ade gesagt. Nacht acht Jahren hört der Leonberger Rathauschef zum Ende des Monats auf. Da sein Nachfolger am kommenden Freitag vereidigt wird wird, steht die Verabschiedung des alten OB schon eine Woche vor dem offiziellen Dienstende an.