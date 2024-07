Der Sommerurlaub steht bevor: Sieben Hilfen und Tipps fürs (schnelle) Abnehmen – und was der Leonberger Personaltrainer Roy Epple von Erdbeeren als Schlankmacher hält.

Jürgen Kemmner 10.07.2024 - 15:49 Uhr

Erdbeeren sind ein Schlankmacher – sie enthalten weniger Zucker als andere Früchte, reduzieren die Lust auf Süßes und verhindern Heißhungerattacken. Solche Sätze tauchen immer wieder in Printprodukten oder in Online-Artikeln auf. Schließlich stehen die Ferien an oder eine Urlaubsreise bevor – und im Freibad wie am Strand möchte ja fast jeder eine gute Figur machen.