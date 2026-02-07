Leonberger Pferdemarkt Feiern und Leistungssport: Geht das? Die Probe aufs Exempel
Die Warm-up-Parties der der Handballabteilung des SV Leonberg/Eltingen sind längst berühmt-berüchtigt. In diesem Jahr gibt es eine besondere Herausforderung.
Normal ist am Leonberger Pferdemarkt ohnehin nichts. Doch für die Handballabteilung des SV Leonberg/Eltingen tut sich diesmal Jahr ein besonderer Umstand auf. Die vor Saisonbeginn in die Oberliga aufgestiegene Damenmannschaft sowie die von einer Staffelzusammenlegung betroffene, ebenfalls in der Oberliga aktive Herrenmannschaft, sind ausgerechnet am Sonntag des größten Leonberger Festes auf dem Handballfeld gefordert.