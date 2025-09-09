Leonberger Reiterspiele: Reiter des PSZ Benzenbühl oft auf Rang zwei

 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Reiter des PSZ Benzenbühl oft auf Rang zwei

1
Stefan Hirsch vom RV Nordstetten-Horb siegte auf Nevanorella am Samstag im S-Springen vor Jörg Widmaier. Foto: Andreas Gorr

Bei den Reiterspielen Leonberg muss Jörg Widmaier wie viele seiner Stallkollgenen anderen den Vortritt lassen. Buntes Programm im Reiterzentrum Tilgshäusle.

Julian Stahl vom Reitclub Aischbach-Gültstein hat am Sonntag im Großen Preis von Leonberg abgeliefert. Noch ein wuchtiger Sprung über den Schlussoxer, dann mit Siegerfaust über die Ziellinie. Viereinhalb Sekunden war der 45-Jährige auf Prinz Paolino in der packenden Siegerrunde des S-Springens schneller als der Finalzweite Jörg Widmaier vom Pferdesportzentrum (PSZ) Benzenbühl mit Molly Grey.

 

Nur Stahl überwand beide Umläufe des 1,40 Meter hohen Großen Preises ohne Springfehler. Ein S-Sieg, den der Springreiter seinem Partner unterm Sattel widmete. „Prinz Paolino ist in super Form und ich reite das Pferd schon lange – deshalb freut mich seine Entwicklung so sehr“, meinte Stahl.

Für Jörg Widmaier blieb auf Molly Grey lediglich Platz zwei im Großen Preis von Leonberg. Foto: Andreas Gorr

Die Stärken des 16 Jahre alten Wallachs sind Angriffslust und Sprungvermögen. „Mit eher kleinem Stockmaß von 1,62 Meter“, verdeutlichte sein Reiter, „wächst er über sich hinaus und ist ein richtiger Kämpfer.“ Mit diesem Sieg hatte Stahl auf der Anlage Tilgshäusle Jörg Widmaier die Titelverteidigung vermasselt. Im vorigen Jahr auf der Stute Championesse S-Sieger brachte der 41-Jährige nun Zukunftshoffnung Molly Grey an den Start. Fehlerfrei in der Siegerrunde und vorbelastet mit dem einen Fehler aus dem Normalumlauf war das ein starkes Resultat für die erst siebenjährige Molly Grey.

Flinke Hände waren gefragt bei den Umbauarbeiten im Parcours. Foto: Andreas Gorr

Das vor drei Monaten in Weingarten in einem Barrieren-S-Springen siegreiche Benzenbühl-Duo landete auch im Samstags-S-Springen auf dem zweiten Platz. Jörg Widmaier gönnte den S-Sieg seinem Reiterkollegen Stefan Hirsch, der mit Nevanorella eine ebenfalls erst Siebenjährige am Start hatte. „Ein tolles Wochenende bei dem immer wieder sehr schönen Turnier in Leonberg“, lautete das Resümee von Hirsch, der nun vier Leonberger S-Siege im Konto stehen hat.

Spaß im Sattel: Kostümspringen beim Jump and run Foto: Andreas Gorr

Insbesondere die Starterpaare des PSZ Benzenbühl schienen den zweiten Platz der Leonberger Prüfungen abonniert zu haben: Matthias Greiner als Zweitplatzierter des M-Stilspringens, in Klasse L gingen zweite Plätze an die Benzenbühl-Reiterinnen Tatjana Gruhler, Janine Mezger und Eliza Hirscher-Groß. Jörg Widmaier selbst ritt in einem Nachwuchspferde-A-Springen ein weiteres Mal an zweite Stelle, Tochter Emily Widmaier kam in zwei A-Springen als Zweitplatzierte aus dem Parcours. Eine Benzenbühl-Goldschleife sprang dennoch heraus, Janine Mezger siegte auf Grosso, ihrem sechsjährigen Youngster, in der Zweisterne-A-Springpferdeprüfung für Nachwuchspferde.

Das klare Bekenntnis eines Reitsportlers zum Fußball-Club vom Cannstatter Wasen. Foto: Andreas Gorr

In den Dressuren sorgte der Spanier Jorge Hoyos Vera vom RFV Herrenberg für die Überraschung. Auf dem elfjährigen Hannoveraner Darlington, zuletzt stets im Mittelfeld gelandet, gelang in der Prix St. Georges-S-Dressur ein Glanzritt. Hoyos Vera feierte seinen allerersten S-Sieg und verdrängte Victoria Rohrmuss (RFV Heuchlingen) auf Final Edition) auf den zweiten Platz. S-Dritte wurde Nadine Hindermeyer vom RFV Leonberg auf dem zehnjährigen Gavi.

Auch die Dressur-Reiter fanden ihren Platz bei den Leonberger Reiterspielen. Foto: Andreas Gorr

Ihren von Goldberg und mütterlicherseits von Weltmeyer abstammenden Westfalen ritt die 23-jährige Leonbergerin bereits in der Zweisterne-M-Dressur, da hinter der siegreichen Gabriele Matthes (PSV Onstmettingen), an starke zweite Stelle. Jeweils Zweite wurden in einer Kandaren-M-Dressur, deren Abteilungen Andrea Dlugos (RSG Ostalb/auf Fine Lady) und Beate Siegle (RV Ditzingen/auf Expelliarmus) gewannen, Lena Schwab aus Sindelfingen mit Liberty und erneut Nadine Hindermeyer, hier auf ihrem Zweitpferd Milly. Die Trensen-M-Dressur gewann ebenfalls Beate Siegle.

