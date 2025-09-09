Leonberger Reiterspiele Reiter des PSZ Benzenbühl oft auf Rang zwei
Bei den Reiterspielen Leonberg muss Jörg Widmaier wie viele seiner Stallkollgenen anderen den Vortritt lassen. Buntes Programm im Reiterzentrum Tilgshäusle.
Julian Stahl vom Reitclub Aischbach-Gültstein hat am Sonntag im Großen Preis von Leonberg abgeliefert. Noch ein wuchtiger Sprung über den Schlussoxer, dann mit Siegerfaust über die Ziellinie. Viereinhalb Sekunden war der 45-Jährige auf Prinz Paolino in der packenden Siegerrunde des S-Springens schneller als der Finalzweite Jörg Widmaier vom Pferdesportzentrum (PSZ) Benzenbühl mit Molly Grey.