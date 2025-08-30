Leonberger Sommergespräche Freibad: „Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen“
Die Leonberger SPD-Fraktionsspitze berichtet von aggressiven Vorfällen im Leobad und fordert hartes Durchgreifen. Auch beim Thema Krankenhaus gibt es klare Wünsche.
Christa Weiß und Ottmar Pfitzenmaier sind beide Stammgäste im Leobad. Parkprobleme haben der Chef der SPD-Fraktion im Leonberger Gemeinderat und seine Stellvertreterin nicht: Beide kommen zumeist mit dem Rad. Trotzdem ärgern sie sich schon lange über das Parkchaos rund um das attraktive Freibad. An besonders heißen Tagen ist das Viertel mit Autos gepflastert, auch auf Gehwegen oder Rasenstücken.