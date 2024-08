Harsche Kritik am Regierungspräsidium

Axel Röckle, der Fraktionschef der Freien Wähler in Leonberg, hält es für „skandalös“, dass im Zerwürfnis zwischen OB Cohn und Bürgermeisterin Schmid die Prüfungen der Kommunalaufsicht nach mehr als 13 Monaten immer noch laufen.

Thomas Slotwinski 10.08.2024 - 06:01 Uhr

Was aus schönen Plänen werden kann, will Axel Röckle mit der Wahl seines Orts für das Sommergespräch zeigen. Zur Bosch-Baustelle in der Leonberger Kernstadt war der Fraktionschef der Freien Wähler schon im vergangenen Jahr erschienen.