Jörg Widmaiers Tochter Emily sowie seine Schülerinnen Sarah Widmayer und Michelle Schmidt siegen bei den Stadtmeisterschaften im Springen. Ein Stromausfall sorgt für einen Schreckmoment.

Frank Häusler 09.02.2025 - 16:39 Uhr

Im vorigen Jahr siegte noch ein Team des Leonberger Pferdesportzentrums Benzenbühl bei der Leonberger Stadtmeisterschaft. Nun wurde der Modus dieses Wettbewerbes, gerichtet an alle Reitsportler die einem Leonberger Reitverein angehören, ihre Wohnanschrift in Leonberg oder auch bloß ihr Pferd in einem Leonberger Stall stehen haben, ein wenig verändert. „Wir führten erstmals drei Einzelwertungen durch“, erläuterte Jörg Widmaier, der Chef des Reitstalles Benzenbühl.