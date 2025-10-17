Welches Entwicklungspotenzial steckt im Ramtel oder im Silberberg? Bei Ortsrundgängen können die Teilnehmenden Eindrücke sammeln und Ideen äußern.
17.10.2025 - 08:52 Uhr
Die Bürgerbeteiligung zum Flächennutzungsplan Leonberg geht weiter. Am Samstag, 18. Oktober, lädt die Stadtverwaltung zu Ortsbegehungen in den Stadtteilen Silberberg und Ramtel ein. Ziel ist es, Entwicklungspotenziale direkt vor Ort zu identifizieren. Ergänzend gibt es am Donnerstag, 23. Oktober, eine Perspektivwerkstatt in der Kernstadt, in der die Ergebnisse zusammengeführt und weiterentwickelt werden.