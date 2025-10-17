Welches Entwicklungspotenzial steckt im Ramtel oder im Silberberg? Bei Ortsrundgängen können die Teilnehmenden Eindrücke sammeln und Ideen äußern.

Die Bürgerbeteiligung zum Flächennutzungsplan Leonberg geht weiter. Am Samstag, 18. Oktober, lädt die Stadtverwaltung zu Ortsbegehungen in den Stadtteilen Silberberg und Ramtel ein. Ziel ist es, Entwicklungspotenziale direkt vor Ort zu identifizieren. Ergänzend gibt es am Donnerstag, 23. Oktober, eine Perspektivwerkstatt in der Kernstadt, in der die Ergebnisse zusammengeführt und weiterentwickelt werden.

Zwei Rundgänge an einem Tag: Silberberg und Ramtel Der Treffpunkt im Silberberg ist am Samstag, 18. Oktober, um 9.30 Uhr am evangelischen Kindergarten Heuweg. Im Anschluss folgt ab 10.45 Uhr ein Dialogangebot beim S.I.T. Bürgerverein Silberberg-Heuweg. Die Ortsbegehung im Ramtel beginnt um 14.30 Uhr am evangelischen Wichern-Kindergarten. Daran schließt sich um 16 Uhr ein Dialogangebot in der Marie-Curie-Schule an.

In den Gesprächen werden Eindrücke gesammelt und auf einem Luftbild markiert. „So entsteht ein anschauliches Stimmungsbild darüber, welche Orte besondere Qualitäten, Verbesserungs- oder Entwicklungspotenziale bieten“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Leitfrage sei dabei, wohin sich die Stadtteile entwickeln können.

Die Perspektivwerkstatt am Donnerstag, 23. Oktober, 18 Uhr, in der Schulmensa Triangel, Gerhart-Hauptmann-Straße 11, soll Raum bieten, die Erkenntnisse aus den Veranstaltungen im Ramtel und Silberberg zu diskutieren und gemeinsam Ideen für die künftige Stadtentwicklung zu schaffen.

Aus den Perspektivwerkstätten kamen bereits wichtige Inpulse

Bereits im Sommer hatte es Ortsbegehungen und Perspektivwerkstätten in Warmbronn, Höfingen und Gebersheim gegeben. Dabei entstanden Impulse etwa für Tempo 30 in Warmbronn, die Aufwertung der Ortsmitte in Höfingen und eine Begegnungsstätte im Ortskern Gebersheim.

Alle Ergebnisse aus den Stadtteilen und der Kernstadt fließen in das Stadtentwicklungskonzept „Leonberg2040“ sowie in die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan (FNP+) ein. Auch 2026 wird die Bürgerbeteiligung fortgesetzt – dann mit neuen Formaten, die auf die nächste Planungsphase abgestimmt sind.

Resultate der Bürgerbeteiligung können online abgerufen werden

Die Ergebnisse zur Bürgerbeteiligung können auf der Website der Stadtverwaltung Leonberg abgerufen werden: www.leonberg.de/Bürgerbeteiligung-Leonberg-2040.