 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. „Direkt nach der Show dachte ich: Nie wieder!“

Leonbergerin bei RTL „Direkt nach der Show dachte ich: Nie wieder!“

Leonbergerin bei RTL: „Direkt nach der Show dachte ich: Nie wieder!“
1
Die Hündin Kira ist ein richtiges Energiebündel. Das stellte sie mit Sina Wittner bei einer RTL-Show unter Beweis. Foto: Simon Granville

Mit ihrer Hündin Kira stand die Schülerin Sina Wittner aus Leonberg bei „Top Dog Germany“ vor einem Millionenpublikum im Rampenlicht. Warum der Auftritt anders lief als erhofft.

Sich einmal selbst im Fernsehen sehen, das ist schon etwas Besonders. Die Leonberger Schülerin Sina Wittner weiß nun, wie sich das anfühlt. Gemeinsam mit ihrer dreijährigen portugiesischen Wasserhündin Kira trat die 19-Jährige bei der RTL-Show „Top Dog Germany“ an. Wochenlang hatten die beiden trainiert, dann war es soweit: Millionen Zuschauer sahen zu, wie das Team aus Leonberg den aufgebauten Parcours für Vierbeiner anging.

 

Zunächst läuft alles perfekt. Kira flitzt über die Strecke, schubst mit der Schnauze den Ball ins Tor und bringt mit einem Sprung riesige Dominosteine zu Fall. Die beiden liegen sehr gut in der Zeit. Doch dann kommt das große Schwimmbecken. Kira stoppt am Rand, schaut – und bleibt stehen. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass Kira sich nicht ins Wasser traut“, erzählt Sina später. „Ich denke, es lag auch an der Aufregung und daran, dass ich sehr hektisch war.“

Daheim springt Kira auch in den Pool

Sina Wittner und Kira sind ein eingespieltes Team. Foto: Simon Granville

Dabei ist Wasser für Kira nichts Neues. Daheim springt sie gelegentlich in den Pool der Familie, wenn sie Lust hat. Doch an diesem Tag will sie nicht. Während die Uhr unerbittlich weiterläuft, kommentiert Moderator Frank Buschmann: „Das wird sehr knapp für die zwei.“ Und am Ende reicht es nicht – Platz neun. Es ist das Aus vor der nächsten Runde. Dass ausgerechnet Kira, die portugiesische Wasserhündin, beim Wasserhindernis zögerte, entbehrt nicht einer gewisse Ironie. Denn eigentlich gilt die Rasse als besonders talentiert im Schwimmen – ihre Zwischenzehenhäute erinnern fast an kleine Flossen. „Diesen Spruch musste ich mir schon öfter anhören“, sagt Sina Wittner lachend.

Nach dem Ende der Aufzeichnung mischten sich Stolz und Enttäuschung. „Nach dem Lauf war ich erst mal froh, dass wir es so gut gemacht haben. Aber im Nachhinein war ich schon ein bisschen enttäuscht. Es war eben sehr viel Arbeit“, sagt die 19-Jährige. Direkt nach der Aufzeichnung habe sie gedacht: Nie wieder! Doch inzwischen sieht sie es anders: „Mit etwas Abstand würde ich auf jeden Fall noch mal mitmachen. Ich glaube, dass wir es das nächste Mal ins Finale schaffen könnten.“

„Das Team am Set war richtig toll“

Trotz des kleinen Patzers war es für beide eine besondere Erfahrung. „Besonders stolz war ich, dass sie trotz der ganzen Kameraleute den Fokus behalten hat. Sie hat sich von nichts ablenken lassen“, sagt Sina Wittner über Kira. Auch die Atmosphäre habe sie beeindruckt: „Das Team am Set war richtig toll. Wenn man noch eine Minute brauchte, um den Hund zu fokussieren, haben sie gewartet. Es wurde sehr respektvoll mit den Tieren umgegangen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Schulreform in Baden-Württemberg: Zurück zu G9: Chance oder Chaos an den Gymnasien?

Schulreform in Baden-Württemberg Zurück zu G9: Chance oder Chaos an den Gymnasien?

Seit diesem Schuljahr ist G9 erst einmal ab Klasse 5 und 6 wieder Regelform im Land. Schulleiter erwarten doppelte Herausforderungen, die gut geregelt werden müssen.

Schnell merkt man, wie viel Energie und Ehrgeiz die Leonbergerin in das Training mit Kira steckt. Auch nach der Ausstrahlung im Fernsehen ließ sie die gemeinsame Performance nicht los. Immer wieder schaute sie sich die Folge an, wie eine Fußballtrainerin, die jedes Detail ihrer Mannschaft analysiert. „Ich habe mir die Folge bestimmt zehnmal angeschaut. Ich habe genau geguckt, wo ich Fehler gemacht habe und was Kira super gemacht hat“, erzählt sie. Ob es eine neue Staffel „Top Dog Germany“ geben wird, ist noch unklar. Doch wenn RTL grünes Licht gibt, könnte Sina Wittner sich gut vorstellen, wieder gemeinsam mit Kira über den Parcours flitzen. Diesmal vielleicht bis ganz nach vorne.

Weitere Themen

Kopfsteinpflaster ade?: So wollen Leonbergs OB-Kandidaten die Altstadt beleben – auch ohne Wochenmarkt

Kopfsteinpflaster ade? So wollen Leonbergs OB-Kandidaten die Altstadt beleben – auch ohne Wochenmarkt

Wie lässt sich die Altstadt von Leonberg attraktiver machen? Die Ideen der Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehende OB-Wahl sehen ganz unterschiedlich aus.
Von Nathalie Mainka
Das müssen die Wähler wissen: Vom Stimmzettel bis zum Ergebnis – alle Infos zur OB-Wahl in Leonberg

Das müssen die Wähler wissen Vom Stimmzettel bis zum Ergebnis – alle Infos zur OB-Wahl in Leonberg

Am Sonntag wird in Leonberg darüber abgestimmt, wer neue Oberbürgermeisterin oder neuer Oberbürgermeister wird. Knapp 36 000 Menschen sind wahlberechtigt. Was zu beachten ist.
Von Ulrike Otto
Neues Figurentheater: Ein Traum von Theater in Herrenberg

Neues Figurentheater Ein Traum von Theater in Herrenberg

Lisa Hoffmann tritt in die Fußstapfen von Christine Kümmel. Sie leitet in der VHS Herrenberg das Figurentheater „Geschichtenteppich“. Am 13. Oktober ist Premiere.
Von Anne Abelein
Schönbuchbahn kommt in Fahrt: Noch bis 10. Oktober Schienenersatzverkehr

Schönbuchbahn kommt in Fahrt Noch bis 10. Oktober Schienenersatzverkehr

In knapp drei Wochen ist das Gleisbett zwischen Weil im Schönbuch und Dettenhausen wieder repariert. Dann fährt die Schönbuchbahn wieder durchgängig.
Von Ulrich Stolte
Wehrdienst im Kreis Böblingen: „Freiwillig nur im absoluten Verteidigungsfall“

Wehrdienst im Kreis Böblingen „Freiwillig nur im absoluten Verteidigungsfall“

Mit dem neuen Wehrdienst sollen ab 2026 wieder junge Menschen zur Musterung geladen werden. Das gefällt nicht jedem Jugendlichen aus dem Kreis Böblingen, wie sich teils deutlich zeigt.
Von Martin Dudenhöffer
Früheres Leben in einem Dorf: Brot backen und Schmieden wie einst

Früheres Leben in einem Dorf Brot backen und Schmieden wie einst

Auf einer Wandertour unserer Zeitung nach Gebersheim erfahren die Aktiven Geschichten aus alten Zeiten, aber auch viel über das einstige Leben in einem Bauerndorf.
Von Arnold Einholz
A81-Ausbau bis zum Kreuz Stuttgart: Finanzierung in Gefahr?

A81-Ausbau bis zum Kreuz Stuttgart Finanzierung in Gefahr?

Über den A81-Ausbau bis Sindelfingen-Ost hinaus sollte auch das Kreuz Stuttgart erweitert werden. Dieses Projekt scheint nun in Gefahr – Landkreis, Städte und Wirtschaft protestieren.
Von Robert Krülle
Dream-Bowl Böblingen: Steakhouse schließt - The Rästaurant setzt auf schwäbische Küche

Dream-Bowl Böblingen Steakhouse schließt - The Rästaurant setzt auf schwäbische Küche

Das Steakhouse macht zu. Dafür zieht The Rästaurant mit einem neuen Gastro-Konzept in die Böblinger Bowling-Anlage ein. Schwäbische Spezialitäten sind dabei Trumpf.
Von Robert Krülle
Protestaktion zu Stuttgart 21: Kritiker testen Gäubahn-Kappung

Protestaktion zu Stuttgart 21 Kritiker testen Gäubahn-Kappung

Widerstand gegen die geplante Kappung der Gäubahn im Rahmen von „Stuttgart 21“: Kritiker laden für 25. September zu Testfahrten mit Sack und Pack ein.
Von Robert Krülle
Anmeldung ab sofort möglich: Leonberger Marktplatz: Wer darf beim Adventsdörfle mitmachen?

Anmeldung ab sofort möglich Leonberger Marktplatz: Wer darf beim Adventsdörfle mitmachen?

An den vier Adventswochenenden werden auf dem Leonberger Marktplatz Hütten aufgestellt, die Vereine und Organisationen bewirtschaften dürfen. Die Anmeldefrist hat begonnen.
Von Marius Venturini
Weitere Artikel zu Leonberg RTL Hund Fernsehen
 