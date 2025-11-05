Leonbergerin beim Ironman Hawaii Der Kampf gegen hohe Wellen und böse Krämpfe
Die dritte Teilnahme beim Ironman auf Hawaii ist für Melanie Altenbeck-Zorn die härteste – was sie nicht davon abgehalten hat, eine ganz spezielle Zugabe zu liefern.
Die dritte Teilnahme beim Ironman auf Hawaii ist für Melanie Altenbeck-Zorn die härteste – was sie nicht davon abgehalten hat, eine ganz spezielle Zugabe zu liefern.
Melanie Altenbeck-Zorn ist eine gut organisierte Frau. Die 36-Jährige hat nicht nur einen Vollzeitjob als technische Zeichnerin, sie trainiert in ihrer Freizeit zudem die Juniorengarde eines Ditzinger Karnevalsvereins und findet daneben noch Zeit für ihr Triathlontraining.