Coco Baur startet von dieser Saison an in der Altersklasse U 21, mit ihrem ersten Einsatz hat sie so früh in diesem Jahr aber gar nicht gerechnet. Dass die Berufung kurzfristig kommt, ist ein Nachteil.

Jürgen Kemmner 13.02.2025 - 12:44 Uhr

Premiere für Coco Baur in der U 21: Die Judo-Kämpferin aus Leonberg, die im Januar 18 Jahre alt geworden ist, startete erstmals in ihrer neuen Altersklasse beim European-Cup in Sarajevo. Erst zwei Tage vor dem Turnier erfuhr sie, dass sie als Ersatz für eine erkrankte Athletin nachrücken durfte und nach Bosnien-Herzegowina aufbrechen sollte – was keine optimale Vorbereitung mehr zuließ.