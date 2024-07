Hier werden Erinnerungen an die EM 2012 wach

Zum vierten Mal ist Spanien Fußball-Europameister. Als sie das letzte Mal die EM gewannen, waren die Infantinnen Leonor und Sofía noch kleine Mädchen.

Theresa Schäfer /dpa 16.07.2024 - 09:38 Uhr

Vor zwölf Jahren war der Pokal beinahe so groß wie die zwei kleinen blonden Mädchen, die ihn bestaunten – am Montag wuppten die spanischen Infantinnen Leonor und Sofía den Pott lässig. Im Zarzuela-Palast empfing die Königsfamilie die spanische Nationalmannschaft, direkt nachdem die Fußballer im Airbus der Fluglinie Iberia von Berlin in Madrid gelandet waren.