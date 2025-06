Im Kader des FC Bayern für die Klub-WM steht Leroy Sané noch - doch der Nationalspieler wird die Münchner nach monatelangem Poker zum 30. Juni wohl verlassen. Nach Sky-Informationen hat Sané das verbesserte Angebot des deutschen Fußball-Rekordmeisters abgelehnt. Er habe den Klub über seine Entscheidung bereits informiert. Der Offensivspieler kann die Bayern ablösefrei verlassen.

Sané soll mit Galatasaray Istanbul bereits eine mündliche Einigung erzielt haben. Die Türken bieten dem 29-Jährigen angeblich einen Dreijahresvertrag und gut zehn Millionen Euro Jahresgehalt netto.

Über einige Nachfolger in München wird bereits spekuliert. So sollen die Bayern den Spanier Nico Williams von Athletic Bilbao, Rafa Leao vom AC Mailand, Christopher Nkunku vom FC Chelsea und Bradley Barcola von Paris Saint-Germain auf ihrer Liste haben.

Die Bayern starteten am Dienstag ohne ihre Nationalspieler, darunter auch Sané, zur Klub-WM in die USA (14. Juni bis 13. Juli). Die Stars sollen im Laufe der Woche nachkommen. Dass Sané dann überhaupt noch nach Orlando fliegt, ist unwahrscheinlich.

Die erste Gruppenpartie der Bayern findet am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/DAZN) in Cincinnati gegen Auckland City statt. Die Achtelfinalspiele starten am 28. Juni. Bis zu seinem Vertragsende am 30. Juni könnte Sané noch für die Münchner spielen.