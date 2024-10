Extreme Wetterlagen und Pilzkrankheiten: Die Winzer fahren für den Jahrgang 2024 deutlich weniger Trauben ein als in den Vorjahren. Das Statistische Bundesamt wagt eine Schätzung.

dpa 11.10.2024 - 09:09 Uhr

Wiesbaden - Die Weinlese fällt in diesem Jahr in Deutschland voraussichtlich deutlich niedriger aus als im Vorjahr. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden geht von weniger als 8,3 Millionen Hektolitern Weinmost für den neuen Jahrgang aus, das wären fast fünf Prozent weniger als 2023. Im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2018 bis 2023 läge das Minus sogar bei mehr als sieben Prozent.