Nach der Lese ist weiter von einem «ausgesprochen guten» Jahrgang die Rede. Die Schätzung der Menge ist aber ernüchternd: Weniger wurde zuletzt 2010 in Deutschland geerntet.
21.10.2025 - 03:30 Uhr
Bodenheim - In Deutschland ist so wenig Wein geerntet worden wie seit 15 Jahren nicht mehr. Der Ertrag der Lese 2025 wird nach der abschließenden Schätzung des Deutschen Weininstituts (DWI) voraussichtlich bei 7,3 Millionen Hektolitern Weinmost liegen - noch einmal weniger, als vor rund einer Woche angenommen.