Leere Regale und frustrierte Verlage: Wenn ein Titel in den Bestsellerlisten landet oder einen Preis bekommt, ist er mitunter gar nicht lieferbar. Woran liegt das?
15.10.2025 - 09:58 Uhr
Frankfurt/München/Hamburg - Es dürfte eines der aktuell gefragtesten Bücher sein, doch wer "Die Holländerinnen" von Dorothee Elmiger kaufen will, sucht mitunter vergeblich. Der Siegertitel beim Deutschen Buchpreis ist in vielen Buchhandlungen vergriffen, und das nicht erst seit der Verleihung am Montag. Und auch bei einem bekannten Großhändler im Netz ist das Buch kurzfristig nicht zu haben.