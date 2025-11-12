Köln - Schauspieler Ulrich Tukur (68) engagiert sich als neuer Schirmherr für den Lesementor Bundesverband, in dem rund 16.000 Ehrenamtler Schülerinnen und Schüler regelmäßig beim Lesenlernen unterstützen. Damit gewinne die bundesweite Bewegung eine künstlerisch vielseitige und charismatische Persönlichkeit "mit einer tiefen Leidenschaft für Literatur", betonte die Verbandsvorsitzende Huguette Morin-Hauser.

Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler Tukur ist auch Musiker und Autor etwa des Romans "Der Ursprung der Welt" (2019). Aktuell ist er im Kinofilm "Dann passiert das Leben" mit Anke Engelke zu sehen. "Je mehr Du liest, desto größer wird das Universum in Dir und Du verstehst mit jedem guten Buch mehr von der Welt und Dir selbst, als Du je geahnt hast", zitiert der Verband den neuen Schirmherrn. Diese wunderbare Erfahrung wünsche er jedem jungen Menschen und unterstützte daher die Mentorinnen und Mentoren.

Rund 21.000 Kinder und Jugendliche werden laut "Mentor – Die Leselernhelfer Bundesverband" in einer Eins-zu-Eins-Betreuung gefördert. Das Konzept: Die Lesetandems kommen einmal in der Woche zusammen, mindestens ein Jahr lang - immer in Kooperation mit den Schulen. Mehrere Untersuchungen hatten schwache Ergebnisse vieler Schülerinnen und Schülern bei der Lesekompetenz zutage gefördert.