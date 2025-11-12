Lesefähigkeit ist eine Grundkompetenz. Viele Kinder und Jugendliche haben hier arge Defizite. Nun unterstützt Ulrich Tukur den Lesementor Bundesverband - dort fördern Ehrenamtler Tausende Kinder.
12.11.2025 - 04:15 Uhr
Köln - Schauspieler Ulrich Tukur (68) engagiert sich als neuer Schirmherr für den Lesementor Bundesverband, in dem rund 16.000 Ehrenamtler Schülerinnen und Schüler regelmäßig beim Lesenlernen unterstützen. Damit gewinne die bundesweite Bewegung eine künstlerisch vielseitige und charismatische Persönlichkeit "mit einer tiefen Leidenschaft für Literatur", betonte die Verbandsvorsitzende Huguette Morin-Hauser.