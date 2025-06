Gibt es in volatilen Zeiten sichere und gewinnbringende Geldanlagen? Bei einer Telefonaktion am 25. Juni von 16 bis 18 Uhr beantworten Experten die Leserfragen zu Aktien und Fonds.

Matthias Schiermeyer 21.06.2025 - 12:00 Uhr

Mit gut neun Billionen Euro – also etwa 9050 Milliarden Euro – hat das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland einen Höchststand erreicht. Die Hälfte dieser Summe entfällt nach Berechnungen der Bundesbank auf die vermögendsten zehn Prozent, also etwa vier Millionen Haushalte. In jedem Fall harrt enorm viel Geld der sinnvollen Anlage.