Was Freiluft-Gastro angeht, hat man im Rems-Murr-Kreis die Qual der Wahl. Unsere Leser haben drei eindeutige Favoriten.

Was das Essen und Trinken im Freien angeht, gibt es im Rems-Murr-Kreis wirklich eine große Auswahl. Anhand unserer Zugriffszahlen sehen wir regelmäßig, dass unsere Leser richtige Biergarten-Fans sind. Daher wollten wir kürzlich in einer Umfrage von unserer Community wissen: Welcher Biergarten im Kreis ist denn nun der schönste? Das Ergebnis liegt jetzt vor. Die Leser haben entschieden – und es ist ziemlich deutlich, auf welche Punkte sie beim Genuss in der Natur besonders großen Wert legen.

Auf den Plätzen 2 und 3: Biergärten in Leutenbach und Althütte Auf dem dritten Platz landet der Weilermer Biergarten in Leutenbach-Weiler zum Stein. Dort loben die Besucher nicht nur die hausgemachten Speisen und die Freundlichkeit des Personals, sondern auch die familiäre Atmosphäre, die kinderfreundlichkeit und nicht zuletzt den recht neuen Spielplatz, der sich direkt neben dem Biergarten befindet. „Ein wunderschöner, familiengeführter Biergarten“, schreibt ein Teilnehmer der Umfrage.

Auf Platz zwei hat es der Biergarten des Landgasthofs Birkenhof im Schlichenhöfle Althütte geschafft. Diesem haben die Qualität des Essens und die ruhige Lage am Waldrand dem Biergarten Punkte verschafft. Auch hier loben unsere Leser den Spielplatz mit dem Lastwagen-Klettergerüst, der sich diesmal sogar direkt auf dem Biergartengelände befindet. Dazu haben die Mitarbeiter des Schlichenhöfles offenbar regelrechte Fans: „Der Service ist an Freundlichkeit nicht zu überbieten“, schreibt jemand. Pluspunkte gibt es auch für die Ausflugsziele in der Nähe, zum Beispiel dem Ebnisee.

Umfragesieger: Der Welzheimer Biergarten am Tannwald

Die mit Abstand am meisten Stimmen hat jedoch ein Biergarten tief im Schwäbischen Wald bekommen: Der Welzheimer Biergarten am Tannwald landet auf Platz 1. Der Biergarten wird von der Familie Brestel geführt, auf der Karte stehen Augustiner-Bier, regionale Weine und deftige Klassiker zum Essen.

Unsere Community lobt beim Biergarten in Welzheim nicht nur „leckeres Essen und Bier“, sondern vor allem dessen Lage im Grünen, die großen Kastanienbäume, die viel Schatten spenden, das freundliche Team und – auch hier wieder – die Familienfreundlichkeit. „Perfekt mit Kindern“, schreibt jemand. Auch ein Minigolfplatz befindet sich ganz in der Nähe.

Die Besucher des Welzheimer Biergartens sitzen im Schatten großer Bäume. Foto: Jasmin Seeger / Biergarten Welzheim

Kein Wunder: Direkt nebenan befindet sich ein großer Spielplatz, der mit seinem Römer-Thema wirklich außergewöhnlich gestaltet ist. „Sonntags fährt dort auch die Schwäbische Waldbahn“, hebt ein Teilnehmer hervor. Auch der nahe Wald mit seinen Wander- und Spazierwegen wird in dem Zusammenhang als Ausflugsziel gelobt.

Doch auch andere Biergärten im Rems-Murr-Kreis haben viele Unterstützer aus unserer Leserschaft. Im oberen Mittelfeld landen zum Beispiel folgende Außengastros:

Landgasthof Löwen (Weinstadt-Beutelsbach)

(Weinstadt-Beutelsbach) CBC Biergarten / Schützenhaus (Korb)

/ Schützenhaus (Korb) Raders Waldschänke am Ebnisee (bei Kaisersbach)

am Ebnisee (bei Kaisersbach) Schwaneninsel (Waiblingen)

Das Ergebnis zeigt: die top-platzierten Biergärten punkten mit Familienfreundlichkeit, Spielplätzen und naturnaher Lage. Reine Gastronomie-Argumente wie die Bierauswahl oder die Speisekarte spielen in den Antworten eine deutlich geringere Rolle als die Atmosphäre, die Natur und die Aufenthaltsqualität. Den erstplatzierten Biergarten werden wir bald in einem ausführlicheren Porträt genauer vorstellen.