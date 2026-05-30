Leseraktion in Ludwigsburg Nach dem Pizza-Weizen kam das Rote-Beete-Bier
Zwischen Maracuja-Geschmack und „ganz normalem Bier“: Beim Genussabend unserer Zeitung bei „Hop around the World“ in Ludwigsburg gab es einige spannende Geschmacksexplosionen.
Zwischen Maracuja-Geschmack und „ganz normalem Bier“: Beim Genussabend unserer Zeitung bei „Hop around the World“ in Ludwigsburg gab es einige spannende Geschmacksexplosionen.
Zack, hat man ein Glas in der Hand und soll rausfinden, was drin ist. Bier. Klar, bei einem Bier-Tasting. Aber welches? Da heißt es gucken, schnuppern, schmecken. Wie das geht, erklärt Biersommelière Vanessa Pantoudis.