Hoffnung auf Fortschritte in der Krebstherapie machte das Leserforum Mittendrin von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten zum Thema „Mit neuen Waffen gegen den Krebs – reicht das aus?“ Bei einer Information ging ein überraschtes Raunen durch den Saal.

Georg Linsenmann 15.10.2024 - 16:20 Uhr

Die Diagnose Krebs sei für Betroffene lange „einem Todesurteil gleichgekommen“, stellte SZ-Redakteurin Regine Warth in ihrer Einführung fest, inzwischen sei aber „dank großartiger Leistungen der Krebsforschung in vielen Fällen eine vollständige Heilung möglich“. Gleichwohl stelle sich weiter die Frage: „Wie viel Angst muss man vor Krebs haben?“ Die Frage ging an das Trio auf dem Podium: Claudia Trick, Vertreterin aus dem Patientenbeirat im CCC-TS, dem Comprehensive Cancer Center Tübingen-Stuttgart, und selbst Betroffene, sowie an Ulrich Karck vom Onkologischen Schwerpunkt am Klinikum Stuttgart und an Ghazaleh Tabatabai, Ärztliche Direktorin der Abteilung Neurologie mit Schwerpunkt Neuroonkologie der Uniklinik Tübingen.