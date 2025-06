Wir leben in einer Zeit, in der Altern für viele ein Makel ist. Der Tod bleibt, was Wissen oder Gespräche angeht, eine Tabu-Zone, in die sich niemand gern vorwagt. Niemand? Zwei Bücher für junge Leserinnen und Leser (ein Sachbuch für Kinder ab acht Jahren und ein Medizinthriller für Menschen ab 14 Jahren) nähern sich dem Thema aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und stellen mit Wissenswertem rund ums Sterben auch die Frage in den Mittelpunkt, was das Leben ausmacht.