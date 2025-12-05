Fans skandinavischer Krimis dürfen sich freuen: Jo Nesbø, einer der erfolgreichsten Thrillerautoren der Welt, kommt am 13. Januar 2026 für eine Lesung nach Stuttgart. Im Renitenztheater stellt der Norweger seinen neuen Roman „Minnesota“ vor. Begleitet wird Nesbø von sder Autorin Stefanie Wally, die den Abend moderiert. Schauspieler und Sprecher Frederik Leberle übernimmt die deutschen Lesepassagen und soll damit für die passende Atmosphäre sorgen.

Worum geht es in „Minnesota“? Mit „Minnesota“ führt Nesbø seinen neuen Ermittler Bob Oz ein: ein Polizist, der nach dem Unfalltod seiner Tochter vor den Scherben seines Lebens steht. Ablenkung findet Oz nur in seiner Arbeit – und in der Jagd auf einen mysteriösen Täter, der Drogenbosse und Waffenhändler in Minneapolis ins Visier nimmt. Doch der Mörder ist hochprofessionell, verwischt Spuren und ist Oz stets einen Schritt voraus. Als ein Anschlag auf den Bürgermeister droht, entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem unklar bleibt, wer am Ende die Falle stellt.

Literatur-Event für Thriller-Fans in Stuttgart

Nesbø zählt seit Jahren zu den international meistgelesenen Krimiautoren. Seine Harry-Hole-Reihe wurde millionenfach verkauft und macht ihn zu einer festen Größe der der Krimiliteratur aus Skandinavien. Die Lesung in Stuttgart bietet Fans die seltene Gelegenheit, den Autor persönlich zu erleben – und einen exklusiven Einblick in sein neues Buch zu erhalten.

Termin, Ort und Tickets