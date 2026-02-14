 
  Ein Abend der Klage und der Poesie – Geschichten aus dem vergessenen Land

Lesung in Böblingen Ein Abend der Klage und der Poesie – Geschichten aus dem vergessenen Land

Lesung in Böblingen: Ein Abend der Klage und der Poesie – Geschichten aus dem vergessenen Land
1
Ernst Konarek bringt das Publikum zum Nachdenken und zum Schmunzeln. Foto: Andreas Gorr/Archiv

Der Stuttgarter Schauspieler Ernst Konarek war zu Gast im Blauen Haus und stellte Dichter aus Israel und Palästina vor.

Von Politik ist nicht die Rede, im Blauen Haus in Böblingen. Vom Krieg jedoch wird nicht geschwiegen, denn schließlich bildet der so lange währende Konflikt auch den Hintergrund des Programms, das der Schauspieler Ernst Konarek dort vorstellt. „Die Flügel meines schweren Herzens“ heißt dieses Programm, eine Zeile von Mahmut Darwisch, dem Dichter Palästinas, der seit 1970 im Exil lebte, 2008 in Houston, Texas starb. Konarek hat Darwischs Gedichten Texte mehrerer anderer Dichter zur Seite gestellt – von Samih al Quasim, Mustafa Sadik, aber auch von Amos Oz, einem israelischen Autor. Es ist ein Abend der Klage und der Poesie, bei dem die Verbundenheit der Palästinenser zu ihrem Land und ihrer Tradition sehr deutlich wird, die Situation im Gaza-Streifen manchmal aber auch mit leisem Humor aufgefangen wird. An Ernst Konareks Seite dabei Karim Othman Hassan, der die Oud spielt, die arabische Laute, und die Rohrflöte Nej.

 

Blick auf entsetzliche Ereignisse

Seine Premiere feierte „Die Flügel meines schweren Herzens“ vor zehn Jahren als Begleitprogramm des Bühnenstücks „Ich werde nicht hassen“, in dem der palästinensische Arzt Izzeldin Abuelaish von seiner Arbeit erzählt. Konarek schuf, gemeinsam mit Silvia Armbruster, die Bühnenfassung des Berichts. Im vergangenen Jahr dann brachte Ernst Konarek, wieder in Zusammenarbeit mit Karim Othman Hassan, das Stück „71023“ auf die Bühne des Stuttgarter Theaterhauses, auf der es nach wie vor gezeigt wird: Der Titel erinnert an den Tag des Angriffs der Hamas auf Israel, das Stück selbst ist Montage aus Augenzeugenberichten. Entsetzliche Ereignisse werden hier beim Wort genannt.

