Der Waiblinger Journalist Peter Schwarz erinnert in der Manufaktur Schorndorf in einer Lesung an den an Heiligabend 2004 verstorbenen, aber bis heute präsenten Helmut Palmer.
16.09.2025 - 18:00 Uhr
Als der stets als „Remstal-Rebell“ bezeichnete Helmut Palmer an Heiligabend 2004 einem Krebsleiden erlag, da würdigten hernach auch viele Honoratioren das Wirken des Verstorbenen. Einer davon war Norbert Zeidler, der damalige Bürgermeister von Remshalden, der Heimatgemeinde Palmers. Zeidler erklärte: „Noch in hundert Jahren wird man sich an Palmer erinnern.“ Auch im Jahr 2104, so Zeidler damals, werde „sein Name noch präsent sein“.