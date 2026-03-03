Von tiefgründig bis bitterkomisch, von literarisch bis kriminalistisch – diese Lesungen machen Lust auf Geschichten, Gespräche und ganz große Gefühle. Welche Termine man sich jetzt vormerken sollte, verrät dieser Überblick.

Stuttgart liest wieder – und das gleich mit einer ganzen Reihe hochkarätiger Gäste. Ob Bestsellerautor, Schauspieler oder Newcomerin: Zwischen Spannung, Gesellschaftskritik und Humor ist für jeden Lesegeschmack etwas dabei – und oft kommt man seinen Lieblingsautorinnen und -autoren so nah wie selten.

Signierstunde mit Oliver Wnuk Im Buchhaus Thalia am Schlossplatz findet am 4. März 2026 ab 15 Uhr die Signierstunde mit Autor Oliver Wnuk statt. Der Schauspieler und Autor, der unter anderem als „Ulf“ in der Kult-Comedy „Stromberg“ bekannt wurde und ein großes Publikum mit seiner Verkörperung des Hinnerk Feldmann in der ZDF-Erfolgsserie „Nord Nord Mord“ begeisterte, widmet sich in seinem neuen Buch „Besser wird’s nicht“ den Zumutbarkeiten des Lebens. Fans können sich bei dieser Gelegenheit ihr Exemplar signieren lassen. Gratis-Tickets gibt es vor Ort in der Buchhandlung.

Ursula Poznanski liest aus „Das Signal“

Am 10. März 2026 liest Autorin Ursula Poznanski im Buchhaus Thalia am Schlossplatz aus ihrem neuen Psychothriller vor. Fans dürfen sich auf einen fesselnden Plot und eine authentische Heldin freuen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass bereits ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro und die Tickets gibt es in der Thalia-Buchhandlung.

„Papiervögel“ von Mana Neyestani im Literaturhaus Stuttgart

Am 12. März 2026 ist Mana Neyestani, Cartoonist und politischer Karikaturist aus Teheran im Literaturhaus Stuttgart. Dank der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ lebt er heute in Frankreich. In Kooperation mit dem Institut Francais lädt das Literaturhaus Stuttgart zur Lesung von „Papiervögel“ ein: Eine Geschichte über Liebe, Widerstand, Unterdrückung und Mut im iranischen Kurdistan. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Tickets kosten zwischen sieben und 14 Euro und sind online auf der Webseite des Literaturhauses verfügbar.

„Weibliche Macht neu denken“

In der Stadtbibliothek am Mailänder Platz widmet sich Eva Thöne am 13. März 2026 der unbeantworteten Frage, wie weibliche Macht aussehen kann. Sie beleuchtet Potenziale und positive Seiten von Erfolg und Macht. Wie kann ein gerechtes, solidarisches und feministisches Handeln möglich werden? Der Eintritt kostet vier Euro. Beginn um 19 Uhr im Café LesBar.

„Doppelspiel“ live gelesen von Sascha Rotermund

Die Autoren Arne Dahl und Jonas Moström liefern düstere nordische Spannung mit ihrem neuen Buch „Doppelspiel“. Am 16. März 2026 ab 20 Uhr liest Sascha Rotermund, die deutsche Stimme von Benedict Cumberbatch, im Thalia Buchhaus am Schlossplatz aus diesem spannenden tödlichen Spiel, bei dem Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen. Der Eintritt kostet 15 Euro, Tickets gibt es in der Buchhandlung.

„Das falsche Leben“ – Lesung für Schulklassen im Literaturhaus Stuttgart

In „Das falsche Leben“ geht es um Thomas, dessen Vater DDR-Spion ist und seine Familie unter einem falschen Vorwand in die DDR lockt. Denn er wurde enttarnt und muss sich nun absetzen. Am Ende landet die Familie im Stasi-Gefängnis Bautzen II. Am 26. März 2026 findet im Literaturhaus Stuttgart eine Lesung und ein Gespräch mit Zeitzeuge statt. Beginn ist um 9.30 Uhr. Tickets gibt es online ab drei Euro pro Schüler.

„Menners“ – Meik Gudermann bei Thalia in Stuttgart

Social-Media-Ikone Meik Gudermann kommt am 30. März 2026 ins Buchhaus Thalia am Schlossplatz und legt den Finger in die Wunde fragiler Männlichkeit. Ein Abend voller bissiger Witze und aufmerksamer Beobachtungen. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets kosten zwölf Euro und sind in der Buchhandlung erhältlich.

Bob Blume über Notendruck, Hausaufgabenstress und Lernfrust

Lehrer, Blogger, Podcaster und Bildungsaktivist Bob Blume legt seinen Finger in die Wunden des deutschen Bildungssystems und zeigt Probleme aber auch Lösungsansätze auf. Bei Thalia am Schlossplatz liest er aus seinem Buch „Wie kommt mein Kind gut durch die Schule?“ Am 1. April 2026 ab 20 Uhr. Tickets gibt es in der Buchhandlung.

„Grüne Welle“ von Esther Schüttpelz

Björn Spingorum präsentiert Esther Schüttpelz „Grüne Welle“. Eine Frau befindet sich auf dem Heimweg von einem Kinobesuch mit ihrer Freundin. Dabei fährt sie eine Umleitung, die sie von ihrem gewohnten Heimweg abbringt. Sie verpasst eine Ausfahrt nach der anderen und entfernt sich so immer weiter von zuhause, wo ihr Mann auf sie wartet. Doch vielleicht ist es besser, wenn sie nicht zu ihm zurückkehrt. Die Lesung findet am 21. April 2026 ab 19 Uhr im Café LesBar in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz statt.

Annika Strauss liest aus ihrem Horror-Thriller „REM“

Am 23. April 2026 liest Thriller-Autorin Annika Strauss im Design-Hotel EmiLu aus ihrem neuesten Horror-Thriller. „REM“ lädt die Hörer dieser Lesung ein, zu ergründen, was geschieht, wenn die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen. „War das wirklich nur in meinem Kopf?“ Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro. Tickets sind bei Osiander erhältlich.

Bierkrimi in Bad Cannstatt

Am 23. April 2026, dem Welttag des Buches und dem Welttag des Bieres liest Thomas Lang aus seinem sechsten Bierabenteuer. Begleitet von Getränken und Musik erwartet Zuhörer eine irrwitzige, rasante Geschichte mit skurrilen Charakteren. „Warten auf Goldberg“ beginnt um 19.30 Uhr. Die Lesung findet in der Stadtteilbibliothek in Bad Cannstatt statt. Der Eintritt liegt bei vier Euro.

Anette Dittert bei Thalia

Am 9. Juni 2026 liest Anette Dittert, London-Korrespondentin, aus ihrem neuen Buch „Dear Britain“. Eine Reise über die Insel gespickt mit Anekdoten und Einblicken über das Land, das ihre Heimat geworden ist. Beginn ist um 20 Uhr. Das Ticket kostet 15 Euro und ist bei Thalia am Schlossplatz zu erwerben.

Ferdinand von Schirach in der Liederhalle Stuttgart

Am 26. November 2026 präsentiert Ferdinand von Schirach sein Werk „Der stille Freund“ in der Liederhalle Stuttgart. Er schreibt über die Verletzlichkeit des Menschen, seine Triumphe und das Scheitern. Ab Herbst 2026 tourt von Schirach mit seinem gleichnamigen großen Bühnenprogramm durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Beginn ist um 20.30 Uhr. Tickets gibt es ab 48 Euro über Reservix.