Von tiefgründig bis bitterkomisch, von literarisch bis kriminalistisch – diese Lesungen machen Lust auf Geschichten, Gespräche und ganz große Gefühle. Welche Termine man sich jetzt vormerken sollte, verrät dieser Überblick.
03.03.2026 - 00:00 Uhr
Stuttgart liest wieder – und das gleich mit einer ganzen Reihe hochkarätiger Gäste. Ob Bestsellerautor, Schauspieler oder Newcomerin: Zwischen Spannung, Gesellschaftskritik und Humor ist für jeden Lesegeschmack etwas dabei – und oft kommt man seinen Lieblingsautorinnen und -autoren so nah wie selten.