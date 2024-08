Seitdem Tony Bauer 2022 zum ersten Mal eine Bühne betrat, ist er nicht mehr davon runterzukriegen. Das Showbusiness hat es dem 28-Jährigen aus Duisburg-Marxloh angetan. Seit zwei Jahren erzählt er als Comedian seinem Publikum auf brutal ehrliche und vor allem witzige Art von seiner Jugend in einem Problemviertel, dem normalen Alltagswahnsinn und seiner chronischen Krankheit, dem Kurzdarmsyndrom. Deshalb immer mit dabei: Sein Rucksack, in dem die Infusion steckt, über die Bauer ernährt wird.

Wer nicht schon seit seinem ersten Auftritt im Kölner NightWash-Waschsalon begeistert von Tony Bauer ist, ist es spätestens seit der Tanzshow „Let’s Dance“. Vor den Augen von Millionen Zuschauern tanzte er sich an der Seite von Profi Anastasia Stan in der diesjährigen Staffel bis in die achte Liveshow der TV-Sendung. Stan ist unter anderem als Tanztrainerin und Wertungsrichterin tätig, lebt in Pforzheim und gehört seit Februar 2021 dem 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck an, wo sie künftige Tanzstars trainiert. Während ihrer Zeit bei „Let’s Dance“ entwickelte sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden Publikumslieblingen. Obwohl sie nun nicht mehr jeden Tag zusammen trainieren, bleiben sie über Social Media miteinander in Kontakt. „Ich glaube, die Menschen, die man gern hat, verliert man nicht dadurch“, sagt Bauer über seine beste Freundin.

Es gibt nur einen Tony Bauer

Fragt man Bauer und Stan nach dem schönsten Let’s Dance-Moment sind sie sich einig: Nachdem das Tanzduo die ersten 10 Punkten kassierte, stimmte Stan vor lauter Freude ein Ständchen für ihren Partner an: Als das ganze Studio schließlich „Ein Tony Bauer, es gibt nur einen Tony Bauer“ mitsang, kamen auch dem sonst so lässigen Comedian die Tränen. „Ab und zu ist im Leben alles auf grün. Das kann man nicht vorherbestimmen. Und das war so ein Moment, da kamen so viele Sachen zusammen, da war alles auf grün“, schwelgt Bauer in Erinnerungen.

Am Anfang dachte er, die ganze Show sei ein Witz, doch als er merkte, wie hart das Training war, packte ihn der Ehrgeiz. „Ich hatte richtig Schiss, dass da am Freitag die Kamera angeht, und ich mich vor ganz Deutschland blamiere“, sagt Bauer lachend. Also gab er richtig Gas, bis er vor Erschöpfung auf dem Stuhl einschlief.

„Ich hätte ja nicht mal den Pokal heben können“

„Wahrscheinlich wurde es deshalb dann problematisch, er hat zu viel gegeben“, sagt Stan. Bauer hat keinen Dünndarm mehr, er kann über das Essen keine Nährstoffe aufnehmen, sondern muss sie per Infusion zuführen. Als Bauer während des Trainings seine Infusionszeiten reduzierte, konnte sein Kalorienbedarf nicht mehr ausreichend abgedeckt werden und er verlor zu schnell zu viel Gewicht: „Ich wollte gewinnen, das ist ja kein Geheimnis, aber bis zum Finale hätte ich nur noch 47 Kilogramm gewogen. Ich hätte ja nicht mal den Pokal heben können“, schiebt er grinsend hinterher. So entscheidet er sich, auszusteigen. Das unerwartete Aus war für das Duo damals emotional: „Es war nicht nur das, dass wir aufhören und dann nicht gewinnen. Es war auch, dass wir verstanden haben, unsere gemeinsame Zeit ist vorbei“, erzählt Stan.

Bei Let’s Dance habe er zum ersten Mal eine erwachsene Entscheidung getroffen und Verantwortung übernommen, sagt Bauer. Davor habe er im jugendlichen Leichtsinn immer bis zum Ende durchgezogen und danach mit den Konsequenzen gelebt. Ausgebremst fühlt er sich von seiner Krankheit nicht: „Ich würde eher sagen, dass es mich immer wieder grounded und mich verstehen lässt, wo ich herkomme.“

Tony Bauer bald auch bei „Das Supertalent“

In einer Situation, in der jeder andere vermutlich den Kopf in den Sand stecken würde, schafft es Bauer fast immer, positiv zu bleiben: „Ich bin einfach so, es gibt keinen Magic Trick, aber auch ich habe natürlich Scheiß-Tage.“ An diesen Tagen tue er ganz nach seinem Motto „Fake it till you make it“ einfach so, als würde es ihm gut gehen. „Dann macht das Leben auch mehr Spaß“, sagt Bauer. Diese Einstellung hilft ihm auch bei seiner Arbeit als Comedian.

Diesen Herbst spielt Bauer seine erste große Solo-Tour „Fallschirmspringer“ und legt dabei auch einen Stopp im ausverkauften Renitenztheater in Stuttgart ein. Was Zuschauerinnen und Zuschauer dort erwartet? „Eigentlich ist es recht simpel, ich spreche nur über die Dinge, bei denen ich mich auskenne und am besten kenne ich mich mit Tony Bauer aus.“

Und auch das nächste Jahr hält einiges für ihn bereit: In der nächsten Staffel wird Tony Bauer neben Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Ekaterina „Ekat“ Leonova in der Jury von „Das Supertalent“ sitzen. Sein Plan: „Ich habe einfach vor, Tony Bauer zu sein.“ Schließlich gibt es ja auch nur einen.

Kurzdarmsyndrom

Tony Bauer hat das Kurzdarmsyndrom. Bei dieser chronischen Krankheit fehlt der Dünndarm und damit auch die Funktion, Essen zu resorbieren. Es werden also keine Nährstoffe über die natürliche Ernährung, sondern über eine Infusion aufgenommen. Die Nährstoffzufuhr bei Bauer läuft jeden Abend für 17 Stunden bis zum nächsten Morgen, den Rest des Tages kann er dann auf seinen Rucksack verzichten.