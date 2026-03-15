Der Erwerb von Fachkenntnissen entscheidet darüber, ob eine Ausbildung erfolgreich verläuft. Aber nicht nur, wie auf der Ausbildungsmesse in Esslingen zu erfahren war.
15.03.2026 - 14:00 Uhr
Disziplin war lange Zeit kein Wort, das Sympathien hervorrief. Keines, um wichtige Soft Skills zu benennen, die Auszubildende mit sich bringen sollten. Auf der Esslinger Ausbildungsmesse Let’s work aber fiel das Wort oft. Auch Zuverlässigkeit wurde genannt bei einer Umfrage. Bei dieser Umfrage interviewte die Berufsberaterin Gabriele Richardson von der Arbeitsagentur Esslingen Aussteller auf der Messe, um einen Workshop zum Thema Knigge vorzubereiten. Eine Schule in Plochingen hatte sie darum gebeten.