Bei Einzelheiten hält sich die lettische Polizei noch bedeckt. Doch sie ist sich sicher, dass in der Baltenrepublik ein Staatsvertreter ermordet werden sollte.

red/dpa 25.07.2024 - 17:57 Uhr

Die Polizei der baltischen Republik Lettland hat fünf Personen wegen eines mutmaßlichen geplanten Attentats festgenommen. Ziel sei die Ermordung eines ranghohen Staatsvertreters gewesen, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur Leta zufolge in Riga. Sicherheitskräfte hätten mehrere Orte sowie Autos durchsucht. Dies sei Teil der Ermittlungen wegen des angeblichen Anschlagsplans. Details oder die Zielperson nannte die Sprecherin nicht. Sie kündigte an, dass die Polizei am Freitag nach Ende des Einsatzes mehr Informationen öffentlich machen werde.