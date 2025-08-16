Sie rettete 135 Haushalte vor dem Absturz – nun macht die Fachstelle zur Wohnungssicherung in Schorndorf dicht. Und das trotz belegbarer Erfolge. Warum? Die Antwort wirft Fragen auf.
Ende August geht in Schorndorf eine Tür zu, die für viele die Letzte vor dem Abgrund war: Die Fachstelle zur Wohnungssicherung der Erlacher Höhe schließt. Nach vier Jahren Einsatz gegen Räumungsklagen, Mietschulden und drohende Obdachlosigkeit endet das Präventionsprojekt – trotz nachweislicher Erfolge.