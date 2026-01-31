Roter Teppich für Menschen, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen: Der Neujahrsempfang der Landesregierung in Stuttgart war den unverzichtbaren „stillen Schaffern“ gewidmet.
In seiner letzten Neujahrsrede als Ministerpräsident hat Winfried Kretschmann die „stillen Schaffer“ im Land in den Mittelpunkt gerückt. Vor 750 geladenen Gästen im Neuen Schloss in Stuttgart und im Beisein seines Kabinetts sagte der Regierungschef am Freitagabend, in einer Zeit, in der die Lauten und Rücksichtslosen auftrumpfen würden, sei es wichtig, diejenigen hervorzuheben und öffentlich wertzuschätzen, die im Verborgenen wichtige Dienste für die Gesellschaft leisteten. „Auf wen können wir uns verlassen? Wer hält unser Gemeinwesen am Laufen? Das sind das eben nicht die lauten Krakeler, sondern die leisen Schaffer!“, sagte Kretschmann.