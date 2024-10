Denkmalschutz ist letzte Chance für das Afrikahaus in Freiberg

Der Bungalow in Freiberg (Kreis Ludwigsburg) soll abgerissen werden – es sei denn, der Denkmalschutz widerspricht. Der Architekt Harald Schönbridt erklärt, warum das Gebäude so besonders und wichtig ist. Ob das für den Status Denkmal reicht, ist jedoch ungewiss – vor allem aus einem Grund.

Emanuel Hege 13.10.2024 - 10:04 Uhr

Man verspürt den Drang, sich Nase und Mund mit dem Hemd zu verdecken, so modrig riecht es im Inneren des Afrikahauses in Freiberg. An einige Wänden sind keine Tapeten mehr, dunkle Flecken auf dem Teppichboden zeugen von Wasserschäden. Ansonsten scheint es, als würde der Afrikahaus-Gründer Artur Benseler immer noch hier leben.