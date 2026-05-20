Letztes Album der Toten Hosen War’s das jetzt, Campino?
Nach fast 45 Jahren blickt Campino zurück: Auf den Wahnsinn der wilden Jahre – und Erinnerungen an Stuttgarter Konzerte. Was bleibt, wenn die Toten Hosen leise Servus sagen?
Nach fast 45 Jahren blickt Campino zurück: Auf den Wahnsinn der wilden Jahre – und Erinnerungen an Stuttgarter Konzerte. Was bleibt, wenn die Toten Hosen leise Servus sagen?
Düsseldorf Anfang Mai. In der Schaltzentrale der Toten Hosen lädt Campino keine zwei Handvoll Journalisten zu persönlichen, langen Gesprächen. An der Wand ein Plakat der Damenwahl-Tour, Schwarz-Weiß-Fotografien schön gerahmt von Menschen, die sich auf dem Weg verabschiedet haben wie etwa der Schlagzeuger Wölli oder der Manager. Aber auch: Babyglückwunschkarten. 44 Jahre sind eine lange Zeit. Jetzt erscheint das letzte Studioalbum der Toten Hosen.