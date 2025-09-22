Schwarzer Vorhang, Feuerschalen und eine letzte Runde um das Burgtheater: Wien verabschiedet den Regisseur mit großer Geste. Dafür wird der Sarg von Deutschland und Österreich transportiert.
22.09.2025 - 14:07 Uhr
Wien - Das Wiener Burgtheater nimmt mit Pomp und Tradition Abschied von seinem früheren Direktor Claus Peymann. Eigens für die Trauerfeier wurde der Leichnam des deutschen Theatermachers von Deutschland in die österreichische Hauptstadt transportiert, wie die Bühne der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Sarg wurde auf der Feststiege aufgebahrt, um danach in einer Prozession einmal um das Theater gefahren zu werden.