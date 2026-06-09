Trotz einer zähen ersten Halbzeit setzen sich die deutschen Fußballerinnen gegen Slowenien souverän durch. Wücks Wunsch nach «der nötigen Seriosität» geht in Erfüllung.
09.06.2026 - 20:03 Uhr
Ljubljana - Die deutschen Fußballerinnen haben Bundestrainer Christian Wück zum Abschluss der WM-Qualifikation mit einem Sieg in Slowenien beschenkt. Zwar glänzte die DFB-Elf mit dem zuvor schon sicheren WM-Ticket in der Tasche nur selten, gewann gegen den Gruppenletzten am Ende aber souverän mit 2:0 (1:0). Sarai Linder (40. Minute) und Shekiera Martinez (50.) sorgten mit ihren Toren in Ljubljana für eine zufriedene Miene bei Wück, der am Spieltag seinen 53. Geburtstag feierte.