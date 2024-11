Zusatz-Attraktionen an den letzten beiden Wochenenden

Leuchtende Traumpfade in Ludwigsburg

Leuchtende Walking Acts und eine musikalische Feuershow sollen zum Finale der Traumpfade im Blühenden Barock die Menschen begeistern.

Sabine Armbruster 18.11.2024 - 17:13 Uhr

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusehen, dass es an den letzten beiden Wochenenden der Leuchtenden Traumpfade im Blühenden Barock wieder rappelvoll wird. Zum Finale gibt es nämlich nochmals zwei besondere Attraktionen: Am kommenden Wochenende bevölkern von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. November, ab 16.30 Uhr leuchtende Walking Acts den nächtlichen Park. Ausgestattet mit Neon-LEDs und fantasievollen Gewändern wandeln traumhafte Figuren durch den Park und sorgen für ein mystisches Erlebnis. Auf Stelzen und mit Flügeln oder quallenartigen Leucht-Tentakeln verkleidet, verwandeln sie das Blühende Barock in eine fremde, verzauberte Welt.