Marseille - Erstmals seit Monaten ist von dem britischen Straßenkünstler Banksy ein neues Kunstwerk aufgetaucht - im südfranzösischen Marseille. Erst veröffentlichte Banksy ein Foto des Kunstwerks ohne Ortsnennung, dann wurde das dunkle Abbild eines Leuchtturms mit einem weißen Leuchtfeuer an einer Gebäudewand im südfranzösischen Marseille entdeckt, wie französische Medien berichteten.

Zahlreiche Menschen posieren neben dem Kunstwerk

Das Kunstwerk wird von dem aufgesprühten Satz "I want to be what you saw in me" ("Ich möchte das sein, was du in mir gesehen hast") überzogen.

Das schablonenhafte Abbild des Leuchtturms in der Rue Félix-Fregier im siebten Arrondissement der Hafenstadt wirkt dabei wie die Verlängerung des Schattens eines Pollers, der auf dem Bürgersteig vor der betreffenden Mauer steht. Zahlreiche Menschen posierten bereits für ein Foto neben dem Kunstwerk des mysteriösen Streetart-Künstlers.

Obwohl seine Kunstwerke bei Auktionen hohe Millionenbeiträge bringen, ist Banksys Identität noch immer geheim. Der Künstler stammt aus Bristol - mehr ist nicht bekannt. Immer wieder gibt es Spekulationen um seinen richtigen Namen. Bisher aber ohne Bestätigung.